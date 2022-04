Tutto facile per il Parma Clima a Cagliari

Settima vittoria stagionale per il Parma Clima che questa mattina ha superato di slancio l’ostacolo proposto dal Cagliari imponendosi con il risultato di 16 a 0 dopo sole sette riprese di gioco.

Ai campioni d’Europa è stato sufficiente mettere a segno dieci battute valide, al resto hanno pensato i lanciatori di casa che hanno concesso ben dieci basi per ball, colpendo due battitori e subendo due volate di sacrificio.

Lanciatore vincente Mattia Aldegheri che ha completato cinque riprese senza subire punti, senza concedere basi per ball e mettendo segno nove strikeout con sei valide concesse.In battuta si sono messi in evidenza Koutsoyanopulos (2 su 2 più due basi per ball e un colpito), Desimoni (2 su 3 più una volata di sacrificio), Astorri (3 su 5 con un doppio e un triplo) e Talevi, autore del primo fuoricampo personale della stagione.

La cronaca

La gara è iniziata con un’ora di ritardo a causa del protrarsi dell’incontro del campionato nazionale per ciechi previsto nello stesso impianto.

Il Parma Clima si è presentato in campo con una formazione inedita, obbligata dalle assenze e dalla scelta di utilizzare il convalescente Mineo solo come battitore designato. Sebastiano Poma e Rodriguez hanno alzato bandiera bianca e così Sambucci è stato schierato in terza base con Astorri in prima e con Battioni e Talevi a formare la cerniera del doppio gioco. La linea degli esterni non ha subito particolari scossoni con Desimoni a sinistra, Koutsoyanopulos al centro e Gonzalez a destra. Matteo Covati si è accovacciato nel catcher box a ricevere i lanci di Mattia Aldegheri.

Dall’altra parte il Cagliari ha presentato la formazione prevista con Urdaneta lanciatore e Rodriguez ricevitore, una linea di esterni formata da Ghiani, Andres e Contu ed un diamante composto da Cuesta, Gabriele Angioi, Perez e Pestana. Livan Delgado ha vestito i panni del battitore designato.

Il Parma Clima è partito forte. Koutsoyanopulos ha aperto il match con un doppio a sinistra ed ha messo a segno il primo punto dell’incontro grazie ad un singolo a destra di Gonzalez. Pochi istanti dopo Astorri si è prodotto in un triplo al centro che ha consentito all’italo-cubano di portare il parziale sul 2 a 0.

Al secondo inning i ducali hanno segnato altri tre punti, questa volta senza battere valide. Talevi, Covati e Koutsoyanopulos hanno ricevuto tre basi per ball, Battioni ha beneficiato di un errore difensivo e a Desimoni è stato sufficiente alzare una volata di sacrificio al centro per allargare a cinque punti il vantaggio nei confronti degli avversari.

Dall’altra parte Aldegheri ha iniziato il match con buona precisione e, pur concedendo qualche sporadico arrivo in base, ha amministrato con sicurezza la situazione fino al quinto inning.

La partita di Urdaneta è durata solo tre riprese. La quarta frazione si è aperta con la presenza sul monte di lancio dei padroni casa di Arrais che ha palesato scarso controllo concedendo tre basi per ball consecutive a Battioni, Koutsoyanopulos e Desimoni in soli 13 lanci. Il quattordicesimo è stato ancora un ball, il quindicesimo ha colpito Gonzalez permettendo agli ospiti di portarsi sul 6 a 0.

Il 7 a 0 è maturato con altri quattro ball lanciati verso Sambucci che hanno indotto la panchina cagliaritana a sostituire Arrais con Murgia. Il secondo rilievo di casa ha incassato da Astorri il singolo dell’otto a zero quindi Mineo ha prodotto il nove a zero con una battuta sul seconda base: per mettere undici punti tra sé e gli avversari sono servite al Parma Clima una volata di sacrificio al centro di Talevi e una valida a sinistra di Covati.

La partita è rapidamente scivolata verso l’epilogo. I ducali hanno realizzato un punto al quinto inning grazie ad una valida di Desimoni, ne hanno messi altri due sul tabellone al sesto con il primo fuoricampo stagionale di Talevi ed hanno completato il raccolto al settimo con le valide di Desimoni (singolo) e Astorri (doppio).

Tra un’ora il playball del secondo incontro.