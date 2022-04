Rugby Parma, per Matteo Sorio debutto in serie B con ben 4 mete

Esordio con poker di mete. Con quattro marcature e 20 punti personali, Matteo Sorio è stato tra i protagonisti della bella vittoria della Rugby Parma contro Formigine. Una giornata da incorniciare per il vice-capitano dell’U19 gialloblù che questa domenica ha indossato per la prima volta la casacca della prima squadra, contribuendo al successo per 70-3 contro i modenesi. Il XV di coach Frati blinda così il primo posto nel girone due di Serie B di fronte al pubblico amico del «Banchini» di via Lago Verde, salendo a quota 56 punti.

«Esordire in prima squadra è sicuramente una grande emozione, farlo con una vittoria segnando quattro mete rende questo momento ancora più bello – dichiara il giovane estremo –. A livello collettivo abbiamo giocator bene, c’era voglia di rifarsi dopo la sconfitta in casa del Livorno».

«In squadra ho trovato un bell’ambiente, i ragazzi sono molto gentili e disponibili – conclude Sorio che si è affacciato al mondo del rugby all’età di sette anni e ha percorso tutta la trafila delle giovanili della Rugby Parma –. Sono molto contento di far parte di questo gruppo, adesso cercheremo di finire anche la stagione con l’U19 al meglio».