Per i nostri abbonati biglietti gratis per la sfida tra le Zebre e i Dragons

Una grande giornata di festa per chiudere al meglio la stagione casalinga delle Zebre. Sabato gli atleti della franchigia federale disputeranno la loro ultima gara dell’anno a Parma. Avversari di giornata saranno i gallesi Dragons, già sconfitti in sei occasioni passate, cinque delle quali proprio al Lanfranchi. Il calcio di inizio dell’incontro è in programma alle 16,05 all’impianto sportivo della Cittadella del Rugby di Parma in via San Leonardo 110/a, zona Moletolo. Si giocherà per il diciassettesimo turno dello United Rugby Championship: entrambe le squadre sono matematicamente estromesse dai playoff del torneo internazionale, ma avranno comunque tante motivazioni per scendere in campo. Le Zebre hanno sfiorato il successo nelle loro ultime due uscite a Newcastle e a Edimburgo. Sisi e compagni sono in un trend positivo di crescita e contano di poter collezionare la loro prima vittoria stagionale di fronte al pubblico amico del Lanfranchi.



L’avversario è quanto mai alla portata: dopo i cugini del Benetton Rugby, i Dragons sono infatti la squadra che il XV del Nord Ovest ha sconfitto più volte di tutte in campionato. Poterli sfidare in uno stadio che, da normativa Covid, ha finalmente ritrovato il 100 % della capienza, sarà sicuramente un fattore positivo dalla parte degli italiani. In vista della partita è stata riservata una promozione speciale agli abbonati all’edizione cartacea e digitale della «Gazzetta», i quali potranno assistere gratuitamente all’incontro. I biglietti sono disponibili fino ad esaurimento posti: per richiederli è necessario inviare una mail all’indirizzo eventi@gazzettadiparma.it , specificando nome e cognome dell’abbonato e dell’eventuale accompagnatore. Solo chi riceverà una mail di conferma entro la giornata di giovedì potrà partecipare. Nel corso dell’evento sarà necessario mantenere la mascherina ffp2 sul viso ed esibire il green pass base (digitale o cartaceo) al momento dell’ingresso allo stadio.

r.c.