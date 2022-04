Ancelotti nella storia: è il primo allenatore ad avere vinto i 5 top campionati in Europa

Grazie al 4-0 (doppietta di Rodrygo, poi Asensio e Benzema) all’Espanyol Barcellona, il Real Madrid allenato da Carlo Ancelotti ha conquistato il 35/o titolo spagnolo della propria storia con quattro giornate d’anticipo, ed è un titolo da record per il tecnico italiano: Ancelotti è infatti il primo allenatore ad avere vinto tutti e cinque i top campionati d’Europa, dopo i titoli conquistati con il Milan (2003/04), il Chelsea in Inghilterra (2009/10) il Paris Saint-Germain in Francia (2012/13), il Bayern Monaco in Germania (2016/17).