Viole Amatori Parma protagonisti al trofeo Lupo Alberto

Le Viole Amatori Parma sugli scudi nella tredicesima edizione del Trofeo Lupo Alberto svoltasi sabato e domenica alla Cittadella del Rugby. La società di Moletolo è stata l'unica rappresentante del territorio a vincere (nell'Under 7); in aggiunta anche un terzo posto in Under 9 e Under 11. Presenti al torneo anche gli inglesi del Winslow.