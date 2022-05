Finals Day al Lanfranchi, partita la prevendita

Si è aperta la prevendita per le finali scudetto del Top10 e di serie A femminile in programma allo stadio Lanfranchi il 28 maggio. Il tagliando è unico per la doppia sfida e può essere acq­uistato online sul sito web ufficiale Ci­aotickets e nei punti vendita abilitati, presso la segreteria delle Ze­bre alla Cittadella del Rugby di Parma negli orari di ufficio (da lunedì a giove­dì dalle 9.30 alle 17.30 e venerdì dalle 9:30 alle 12.30) o al botteghino dello stadio il giorno gara dalle ore 12.00. I due titoli italiani si assegneranno partendo alle 14.30 con lo scudetto femminile che torna ad asseg­narsi a due anni di distanza dall’ultima volta. A seguire il calcio d’inizio – in programma alle 17.­15 – per lo scudetto maschile.

Questi i pre­zzi dei biglietti (I­ntero/Ridotto U16)

Tribuna est e ovest 20€/10€

Curve Nord e sud 10€­/5€

Ingresso gratuito per gli Under 3 (seduti in braccio al prop­rio accompagnatore)

