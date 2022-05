Ruggiero e la Pierli in trionfo nella Athletes' Run

Sono Danilo Ruggiero e Fiorenza Pierli i vincitori della XIX edizione della Athletes’ Run, la gara inserita nel circuito provinciale di corsa su strada che si è corsa domenica a Vicofertile. La corsa, che da anni apre la stagione delle competizioni podistiche provinciali dopo la sosta natalizia, si sarebbe dovuta correre a febbraio, ma visto l’aumento dei contagi di Covid di inizio anno, gli organizzatori - il circolo parrocchiale La Lanterna -, hanno preferito spostarla di qualche mese.

La scelta è caduta sulla data del primo maggio, giorno in cui tradizionalmente a Vicofertile si corre la Running+Bike, staffetta non competitiva a coppie. Nonostante il cambio di programma, domenica oltre 400 atleti si sono comunque trovati sulla linea dello Start, di cui molti arrivati da fuori provincia. Il primo a chiudere il percorso di 10 km è stato, come detto, Danilo Ruggiero del Circolo Minerva, che ha avuto la meglio sul cussino Cristian Ciobanu.

«Siamo partiti insieme - racconta Danilo -, poi dal sesto km io ho cambiato passo e ho guadagnato un vantaggio sufficiente per poi gestire la gara fino alla fine, girando di media a 3’20’’/km. È stata una bella gara - aggiunge -: Cristian è un compagno di allenamento. Devo ringraziare lui e gli altri ragazzi del gruppo se ho ripreso a correre dopo un lungo stop, e la mia squadra, il Minerva, che mi dà gli stimoli per fare sempre bene».

Soddisfatta del suo risultato anche Fiorenza Pierli, atleta della Calcestruzzi Corradini. «Sono contenta non solo della vittoria - spiega - ma anche del crono finale. L’obiettivo era chiudere a 37’30’’ e ho fermato il crono a 37’24’’, quindi va benissimo».

Alle sue spalle la prima parmigiana, Lisa Ferrari del Circolo Minerva. «Un secondo posto sinceramente inaspettato - commenta -, ma forse ottenuto sulla scia della mezza maratona di Ancona della scorsa settimana, che è andata moto bene. Non avevo obiettivi particolari. Davanti c’erano Fiorenza e Laura Ricci, due avversarie molto forti ma anche avvicinabili, che sono state lo stimolo per fare una gara in progressione e conquistare il secondo posto. Ultimamente sto facendo poche gare del circuito ma evidentemente 22 anni di atletica servono anche a campare un po’ di rendita, quando serve».