Cristian Prestera: "Under 19 del Colorno, un bilancio molto positivo" - Video

Con la vittoria di sabato 30 aprile per 31-17 nel derby con la Rugby Parma, i ragazzi dell’Under 19 Elite allenati da Cristian Prestera affronteranno nella finale del “Trofeo degli Appennini” i temibili Cavalieri Prato, domenica 8 maggio alla HBS Stadium di Colorno. Inoltre i bianco rossi si sono già guadagnati il passaggio ai quarti del campionato Elite.

“Il bilancio della squadra U.19 elite è fino ad ora molto positivo” queste le prime parole di Prestera che aggiunge: “Abbiamo iniziato la stagione con un gruppo di 55 giocatori suddivisi in due squadre di pari età: una in Elite (che lotta per lo scudetto) e l’altra nel campionato regionale (in semifinale). Entrambi i gruppi sono ricchi di giocatori che si stanno formando per l’alto livello e che hanno attitudine a giocare in prima squadra. Con un numero di ragazzi così elevato e la costante presenza degli stessi siamo riusciti a raggiungere buone prestazioni e a creare atleti per il Peroni Top 10 (alcuni nomi di questi giovani dal futuro radioso sono: Mey, Odiase, Popescu, Mattioli, Ascari, Cantoni, Chiarella, e i ragazzi inseriti nell’Accademia zonale)”. Il lavoro svolto dalle due under 19, il livello di formazione e competenze raggiunti, hanno prodotto buoni frutti che ci fanno ben sperare per il futuro”.

Nella fase finale in vista dello scudetto U.19 l’HBS Colorno, potrebbe affrontare oltre al già citato Prato, alcune tra le seguenti squadre: Fiamme Oro, Capitolina, Treviso, Petrarca e due Lombarde.

Prestera conclude così: “Difficile fare pronostici ma i ragazzi vogliono fare bene consapevoli che il livello si alzerà e comunque penseranno ad esprimere il meglio di loro stessi in campo. L’unico arbitro che è inamovibile nei verdetti finali infatti è il terreno di gioco”.

Tommaso Villani