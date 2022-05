Galaxy Inzani, buona la prima: vince gara 1 dei playout - Video: il punto decisivo

Galaxy Inzani a un passo dalla salvezza, nel campionato di B2 femminile di pallavolo. Al Palacasalini la squadra allenata da Massimo Morabito ha superato Marudo con un netto 3-0 (27-25, 25-21, 25-20 i parziali) nella gara 1 dei play-out.

Il ritorno è in programma sabato prossimo, in terra lodigiana.

Per il Galaxy Inzani, giunto alla quarta vittoria consecutiva (senza perdere un set), una grandissima prestazione corale, con Chiara They che ha timbrato il punto decisivo (Video). Vittorio Rotolo