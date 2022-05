Galaxy Inzani, sfida-verità a Marudo: Candio e Ciarlini suonano la carica - Video

È la settimana più importante della stagione per il Galaxy Inzani che sabato pomeriggio sarà impegnato nella gara di ritorno dei play-out sul campo del Marudo. Le gialloblu partono dal 3-0 ottenuto all’andata, ma non devono fare calcoli se vogliono conquistare una salvezza che sembrava impossibile fino a un mese fa.

“A Marudo troveremo un ambiente caldo, ma la nostra forza è il gruppo: andremo lì senza paura” dice la capitana del Galaxy Inzani, Chiara Candio, intervistata da Vittorio Rotolo.

Sensazioni positive anche per la palleggiatrice Giada Ciarlini: “Non abbiamo mai mollato: sabato dobbiamo scendere in campo con ancora più fame di quella mostrata nelle ultime partite”.