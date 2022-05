Galaxy Inzani, a Marudo la salvezza arriva tra risse e scambi di accuse 

Il Galaxy Inzani vince 3-2 a Marudo, nella gara di ritorno dei play-out, e conquista una meritata salvezza nel campionato di B2 femminile di pallavolo. La sfida ha tuttavia avuto un epilogo turbolento al termine del terzo set che aveva consegnato a Candio e compagne la matematica certezza della permanenza nella categoria. Avanti in quel momento 2-1, e forti del 3-0 maturato nella partita d'andata, le gialloblu avevano dato inizio alla festa. A quel punto, c'è stata un'invasione di campo da parte di un gruppo di tifosi della formazione di casa. Ne è scaturita una rissa con due dirigenti del Galaxy Inzani colpiti.

La gara è stata sospesa per 40 minuti circa, con la situazione riportata alla calma dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalla dirigenza di Marudo - versione riportata da una testata locale - la situazione sarebbe esplosa in seguito ad una provocazione da parte di un componente dello staff tecnico inzanino verso la tifoseria di casa. Il Galaxy Inzani, invece, denuncia "un atteggiamento intimidatorio messo in pratica dal pubblico di Marudo, fin dall'inizio del match, e condotte antisportive".

Il gioco è poi ripreso con la disputa degli ultimi due set, conclusi con la vittoria del sestetto parmigiano al tie break.