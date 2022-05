La corsa rosa incanta Parma: scatti di una mattinata di festa e sport - Gallery

La Corsa Rosa incanta Parma. Questa mattina moltissimi appassionati si sono ritrovati in Piazza della Pace in attesa degli atleti per accogliere e vivere l'atmosfera della carovana che accompagna la manifestazione.

Dopo la presentazione del trofeo, delle squadre e degli atleti, la bandiera rosa ha dato il via alla tappa Parma - Genova. I 164 ciclisti hanno sfilato per le vie del centro per poi iniziare la vera corsa.

La tappa con i sui 2014 km è la frazione più lunga di questa edizione della Corsa Rosa che oggi omaggerà Wouter Weylandt transitando per la prima volta dal 2011 sul Passo del Bocco lungo la cui discesa il corridore belga perse la vita.