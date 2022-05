(Lanciatori italiani) Parma batte San Marino 2-1

Strepitosa vittoria del Parma Clima che questo pomeriggio ha superato il San Marino nella partita riservata ai lanciatori di scuola italiana con il risultato di 2 a 1. Protagonisti di giornata un formidabile Diego Fabiani, vincente dopo sei aver lanciato sei riprese di grandissimo livello, Alberto Mineo e Manuel Joseph, autori dei fuoricampo che hanno rovesciato il risultato al quinto e al sesto inning. Freddissimo Luca Capellano nel lanciare l’ultima ripresa e magistrale Pichu Talevi nel realizzare il doppio gioco che ha chiuso il match.

La cronaca

Il Parma Clima ha presentato lo stesso line-up dell'esordio vincente di giovedì mentre il San Marino ha recuperato Epifano, inserito all'ultimo posto dell'ordine di battuta al posto di Pulzetti. In casa ducale si è registrata l'assenza di Mattia Aldegheri, alle prese con un leggero affaticamento al braccio, con il conseguente utilizzo di Diego Fabiani come <starting pitcher> e il solo Luca Capellano nel bullpen. Nella formazione campione d'Italia ha preso posto sul monte di lancio l'ex Macerata Michele Quattrini.

Il San Marino ha provato a mettere pressione su Fabiani fin dal primo attacco portando due corridori in base ma il lanciatore ducale è uscito dalla situazione con uno strikeout ai danni di Ustariz. Quattrini ha invece aperto il match da dominatore mettendo a segno dieci eliminazioni consecutive e regalando ai compagni l’opportunità di giocare con grande tranquillità.

Gli ospiti si sono portati in vantaggio al secondo inning. Leonora ha colpito un doppio a sinistra, Batista ha strappato quattro ball e Pieternella ha riempito le basi con un singolo al centro: Epifano ha prodotto il primo punto del match con una battuta su Talevi ma Fabiani ha evitato guai peggiori eliminando al piatto Ferrini e costringendo a Celli una volata sull’esterno centro.

Il rendimento di Fabiani è cresciuto con il passare delle riprese: il lanciatore ducale ha subito un singolo da Angulo in apertura del terzo inning e poi ha infilato sette out in fila prendendosi il lusso di chiudere la quarta ripresa con tre strikeout consecutivi ai danni di Batista, Pieternella ed Epifano.

Al quarto inning il Parma Clima ha finalmente messo in base il primo corridore del pomeriggio, Joseph, che ha ricevuto quattro ball da Quattrini: la sua azione si è però fermata in prima base a cause delle corte voltate di Gonzalez e Astorri, ben neutralizzate dalla difesa ospite.

A rimettere la partita in parità ci ha pensato al quinto inning Alberto Mineo con il primo fuoricampo stagionale, una lunga volata al centro che ha superato la recinzione alle spalle di Celli. L’attacco del Parma Clima non è esaurito. Sambucci ha colpito un singolo al centro ma è stato eliminato in un tentativo di rubata, poi Talevi ha messo fine all’eccellente prova di Quattrini (due valide, due basi, cinque strikeout) ricevendo quattro ball. Il rilievo mancino Mazzocchi ha iniziato il proprio lavoro subendo un singolo da Desimoni ma poi è stato salvato da un doppio gioco avviato e concluso da Epifano.

I campioni d’Italia sono tornati a farsi pericolosi al sesto con il primo battitore, Ustariz, in base per ball: Talevi e Joseph sono però stati perfetti nel mettere a segno un doppio gioco “ammazza inning” e a neutralizzare gli effetti del successivo singolo interno di Batista.

Ben più concreti i campioni d’Europa che al sesto inning si sono portati in vantaggio con il secondo fuoricampo di giornata: autore Manuel Joseph che ha spedito la palla ben oltre la recinzione in campo opposto.

La partita di un eccellente Diego Fabiani (98 lanci, un punto, sette k, sei valide e tre basi ball) è terminata dopo sei riprese e il compito di conquistare una difficilissima salvezza è stato affidato al giovanissimo Luca Capellano. Il rilievo ducale ha iniziato eliminando Epifano ma poi ha colpito Ferrini ed ha subito una valida da Celli che ha portato il compagno a 27 metri dal pareggio con un solo out. A mettere fine al match ci ha pensato Pichu Talevi che ha messo a segno uno strepitoso doppio gioco difensivo regalando ai compagni la seconda vittoria del turno.

La terza gara si giocherà questa sera alle 20.30.