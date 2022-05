A Orsato il Premio Michelotti dall’Aia di Parma: “Alberto, un modello per me” - Video

Novant’anni celebrati in grande stile per la Sezione Aia di Parma, che all’hotel San Marco di Pontetaro ha consegnato il premio dedicato alla memoria di Alberto Michelotti.

A riceverlo è stato Daniele Orsato di Schio, oltre 250 gare dirette in serie A e 42 in Champions League. “Alberto l’ho conosciuto e amato attraverso i filmati dell’epoca e le splendide pagine del suo libro (scritto dal direttore della Gazzetta di Parma, Claudio Rinaldi, ndr)” ha raccontato Orsato. “Di Alberto ho sempre ammirato l’autorevolezza, il rispetto che esigeva in campo. È stato un modello, per me”.