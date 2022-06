Domani al Banchini Rugby Parma-Lions Amaranto: gialloblu a un passo dal ritorno in A

Ultimo importantissimo appuntamento della stagione 2021/22 per il primo XV della Rugby Parma che scende in campo domani pomeriggio al Banchini di via Lago Verde per affrontare i livornesi del Lions Amaranto Rugby. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15,30 (ingresso libero).



Con la diretta inseguitrice Livorno 1931 distanziata di 3 punti, la squadra del presidente Bernardo Borri è a un passo dalla promozione in serie A. "La spinta dei tifosi è fondamentale: saranno il 16° uomo in campo" dice Borri, chiamando a raccolta i sostenitori dello storico sodalizio gialloblu e tutti gli appassionati della palla ovale.