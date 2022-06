Il Fonta Calcio ne fa tre e centra la promozione

La Fonta calcio si aggiudica il Torneo Balisciano. Nella finale dell’importante manifestazione disputata al “Mainardi” di Collecchio la Fonta calcio ha sconfitto con il punteggio finale di 3-1 la Fulgor San Secondo davanti ad una ottima cornice di pubblico. Decisiva la doppietta realizzata nel primo tempo dall’attaccante Carmine Dimilta al 6’, girata al volo in aerea su traversone dalla sinistra di Cristian La Vecchia e al 23’ su calcio di rigore per intervento di Villani su Dioni. Fulgor che al 34’ aveva accorciato sul colpo di testa del bomber Davide Pancini.

All’intervallo premiate Vicofertile e Montanara vincitrici del campionato di Seconda categoria girone B e C. Nella ripresa, in pieno recupero, è arrivato il terzo centro del Fonta calcio sull’ autorete di Marchettini dopo la traversa al 10’ di Bisagni con una conclusione dalla distanza. Festa per tutti, comunque, perché la Fulgor San Secondo festeggia la promozione in Seconda categoria. Premiazioni effettuate da Simone Alberici, presidente comitato regionale Emilia Romagna, Elvira Balisciano e il delegato Figc di Parma Franco Capelli.