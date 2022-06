Splendido Colorno, 3-1 all'Ellera: è in finale per andare in serie D

Un 3-1 netto e di autorevolezza contro l'Elllera. Match che dopo l'andata a Perugia finito 1-1 si giocava al Comunale di Colorno: ora i gialloverdi sono nella finale nazionale per un posto in serie D. Vantaggio in apertura del Colorno con il gol al 5’ del primo tempo di Vincenzi, pareggio nel finale della prima frazione, al 39’, di Colombi. Secondo tempo di marca gialloverde con raddoppio al 31’ di Martinez e tris al 39’ di Silipo. In finale play-off sfideranno gli aretini del Terranuova Traiana.