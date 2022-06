European Cup-Parma strapazza Brno 11-1

L’European Champion Cup del Parma Clima si è aperta questa mattina con una netta vittoria sui cechi del Draci Brno. Il risultato di 11 a 1 con l’applicazione della mercy rule durante l’ottavo attacco dei ducali è maturato nelle riprese finali quando i ducali hanno colpito con grande continuità i lanci del rilievo Aguiar. Eccellente la prova dei pitcher utilizzati da Guido Poma. Montilla si è guadagnato la vittoria con cinque riprese di grande spessore mentre Habeck ha chiuso qualsiasi spiraglio alle velleità degli avversari.

In battuta si sono distinti Gonzalez (3 su 3 con un doppio), Battioni (2 su 3) e il rientrante Mineo (2 su 4).

La cronaca

Il Parma Clima ha recuperato Alberto Mineo, schierato nel catcher box a ricevere i lanci di Emailin Montilla. Battioni ha giocato in terza base con Gonzalez a destra in una linea di esterni composta anche da Flisi e Koutsoyanopulos.

Il Draci Brno ha schierato sul monte di lancio Gillian Wernet, atleta di Aruba proveniente dall'organizzazione dei Baltimore Orioles e con esperienze negli ultimi due anni nel campionato olandese.

I cechi sono passati subito in vantaggio sfruttando un singolo di Dubovy, primo battitore dell'incontro, un bunt di sacrificio e un errore di Battioni su una battuta del ricevitore Manzanero.

Immediata la reazione del Parma Clima che al cambio di campo ha messo tre punti sul tabellone. Koutsoyanopulos ha ricevuto quattro ball, Talevi lo ha fatto avanzare in terza con un singolo al centro e Gonzalez lo ha portato a casa base con il primo doppio della manifestazione. I punti del 3 a 1 sono stati battuti a casa da Joseph con una battuta a destra e da Astorri con una puntuale volata di sacrificio.

I ducali hanno messo un altro punto sul tabellone al secondo inning. Mineo Ha aperto l’attacco con un singolo a destra ed ha sfruttato un doppio di Koutsoyanopulos per completare il giro delle basi.

La partita è poi entrata in un momento di controllo da parte dei lanciatori e delle difese. Montilla (vincente, un punto subito non pgl, due valide, una base ball, sette strikeout in 85 lanci) ha dominato l’attacco ceco mentre il lineup ducale ha faticato a concretizzare le molteplici occasioni create: due i corridori lasciati in base al terzo inning, uno al quarto, altri due al quinto.

Il match ha preso definitivamente la strada di Parma al momento dell’ingresso in campo dei lanciatori di rilievo. Marc Andrè Habeck, ben supportato dalla difesa, ha proseguito l’eccellente lavoro di Montilla lasciando solo briciole alle mazze avversarie mentre Aguiar – secondo pitcher per il Brno – ha concesso ai campioni uscenti i punti di una larga vittoria prima del limite.

Due al sesto con un singolo di Mineo, il gratuito arrivo in base di Battioni (colpito), un sacrificio di Flisi, una battuta interna di Koutsoyanopulos ed un lancio pazzo.

Tre al settimo, iniziato con le basi ball concesse a Gonzalez e Joseph e proseguito con le valide di Astorri e Battioni, un lancio pazzo e un errore difensivo.

Due anche all’ottavo con il Parma Clima che ha beneficiato di un errore difensivo per imporre agli avversari l’applicazione della manifesta inferiorità.

Domani alle 15 lo scontro con i tedeschi dell’Heidenheim che potrebbe già consegnare ai ragazzi di Guido Poma il lasciapassare per le semifinali.