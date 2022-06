Parma Clima fermato dalla pioggia sul 2-0: partita da rigiocare

Il maltempo che già ieri aveva colpito Bonn non ha dato tregua neppure oggi costringendo Parma Clima e Heidenheim a interrompere più volte il loro confronto fino alla definitiva sospensione avvenuta intorno alle 19 con il Parma Clima in vantaggio per 2 a 0.

A norma di regolamento la gara dovrà essere rigiocata dall’inizio nella giornata di domani costringendo la squadra di Guido Poma ad affrontare un doubleheader. La Commissione Tecnica della WBSC Europe farà conoscere in tarda serata le proprie decisioni e il nuovo calendario.

La cronaca

La vittoria in rimonta di Heidenheim nella gara di ieri pomeriggio contro l'L&D Amsterdam e il successo degli olandesi nel match di questa mattina sul Draci Brno (gara accorciata a cinque sole riprese per la pioggia) hanno messo il Parma Clima nella condizione di dover vincere l'incontro odierno, possibilmente con un largo margine di punti.

I tedeschi hanno però calato l'asso schierando sul monte di lancio il veterano Luke Sommer, nato ad Oregon City nel 1985 e protagonista per lunghe stagioni nei campionati di Olanda e Germania (dove è stato due volte MVP) dopo essere arrivato fino al Triplo A con l'organizzazione dei Chicago Cubs.

L'importanza dell'incontro ha spinto lo staff tecnico del Parma Clima ad opporgli Luis Lugo con il chiaro intento di bloccare le mazze tedesche. Rispetto alla gara di martedì l'unica novità in casa ducale è stata rappresentata dall'inserimento nell'ordine di battuta di Stefano Desimoni (arrivato a Bonn nella tarda serata di ieri) in sostituzione di Riccardo Flisi.

La partita è iniziata all’orario stabilito delle 15.30 sul campo secondario del Baseballstadion Rheinaue sotto una forte pioggia che non ha piegato la volontà degli organizzatori e della Federazione europea di arrivare almeno fino al quinto inning.

Il Parma Clima si è portato sull’uno a zero senza battere valide già al primo inning. Sommer ha accusato problemi di controllo dovuti alla pioggia e alla scivolosità del monte di lancio ed ha concesso tre basi ball consecutive a Talevi, Gonzalez e Joseph. Per mettere il primo punto sul tabellone è stata così sufficiente una volata a destra di Cesare Astorri.

Anche Lugo ha incontrato qualche problema con la pedana ed ha subito in apertura un singolo da Schulz. Janssen ha portato il compagno in seconda base con un sacrificio ma poi Lugo ha fermato l’azione con due strikeout consecutivi ai danni di Larry e di Owens.

Al termine del primo inning la partita ha subito un’interruzione per provvedere alla manutenzione del monte di lancio, davvero pericoloso per l’incolumità degli atleti.

La pausa si è protratta fino alle 18, orario nel quale il match è ripreso sotto un cielo che continuava a non promettere nulla di buono. Alle 18.30 la pioggia è tornata a flagellare l’impianto tedesco e gli arbitri, in accordo con la Commissione tecnica, non hanno potuto fare altro che rimandare le squadre verso i rispettivi alberghi con il Parma Clima in vantaggio per 2 a 0 grazie alle valide di Joseph e Talevi.