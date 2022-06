Seconda vittoria prima del limite per il Parma Clima nel girone di qualificazione dell'European Champions Cup. I ragazzi di Guido Poma hanno regolato i tedeschi dell'Heidenheim con il risultato di 12 a 0 dopo otto riprese avvicinandosi ulteriormente alla qualificazione alle semifinali. La partita delle 16 contro Amsterdam definirà i nomi delle qualificate.

Oggi eccellente prestazione di Diego Fabiani (vincente con una shot-out) e dell'attacco che si è esaltato con i fuoricampo di Gonzalez (2), Mineo e Sambucci.

La cronaca

La partita è ripresa alle 13 dal punto dell'interruzione della sera precedente con gli stessi line-up, con il Parma Clima in vantaggio per 2 a 0 e con i ducali in attacco nella prima parte della terza ripresa in situazione di due out e corridori in prima e seconda base. In battuta Alberto Mineo con il conto di due strike e un ball.

Cambiati, ovviamente, i lanciatori. I tedeschi hanno sostituito Sommer con Luca Hoerger che aveva giocato le prime due riprese all'esterno destro. Rivoluzionata quindi la difesa con la rinuncia al battitore designato, l'inserimento di Sommer all'esterno sinistro e quello di Larry all'esterno destro.

Il Parma Clima ha invece lasciato ogni giocatore nella posizione del primo spezzone di gara sostituendo Lugo con Diego Fabiani.

Mineo non ha tradito le attese ed ha subito colpito un doppio permettendo a Joseph e Astorri di fissare il parziale sul 4 a 0. Dall'altra parte Fabiani ha iniziato con successo il proprio lavoro rimediando con due strikeout alle valide di Schulz e Janssen.

Il ricevitore del Parma Clima ha battuto a casa anche il quinto e sesto punto del match: nella prima parte della quinta ripresa Sambucci ha ottenuto una base ball e pochi attimi dopo Mineo ha battuto un lunghissimo fuoricampo a destra con i difensori dell'Heidenheim che non hanno neppure accennato ad una corsa verso la recinzione.

Dall'altra parte Fabiani ha proseguito la propria prova con sicurezza concedendo il minimo sindacale ai campioni di Germania: al quinto inning Sommer ha battuto un doppio ma la difesa ducale ha fatto ottima guardia tenendo gli avversari a zero grazie a due giocate di routine di Gonzalez e di Sambucci.

Il Parma Clima ha ulteriormente allungato alla sesta ripresa, ancora con un fuoricampo da due punti: protagonista questa volta Noel Gonzalez che ha superato con una violenta legnata la recinzione di destra spingendo a casa base anche Talevi, colpito in precedenza. Il sesto attacco del Parma Clima è proseguito con due doppi di Joseph e Sambucci che hanno fissato il punteggio sul 9 a 0.

I giocatori dell'Heidenheim hanno provato a rialzare la testa nella seconda parte della sesta ripresa, iniziata con un doppio di Owens e proseguita con un singolo di Walther, ma la difesa parmigiana si è esibita in uno spettacolare doppio gioco avviato da Manuel Joseph.

A portare i campioni uscenti a distanza di “mercy rule” ha poi pensato Noel Gonzalez che ha colpito il secondo homerun di giornata. Sambucci non ha voluto essere da meno del compagno e si è esibito nel primo fuoricampo personale della manifestazione ed ha allungato il risultato fino al definitivo 12 a 0.

Alle 16 si giocherà la partita con Amsterdam, decisiva per definire le prime tre posizioni del girone.