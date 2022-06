Parma Clima in finale nella Coppa dei Campioni

Strepitosa vittoria del Parma Clima che ha sconfitto i Capitals di Bonn al primo inning supplementare al termine di una partita dai mille volti, ricca di sorprese e di emozioni.

Lanciatore vincente Carlos Contreras che ha ricordato a tutti i motivi dei suoi trascorsi in Major League esibendosi da autentico fenomeno del monte di lancio nelle ultime tre riprese. Eccellente anche Marc Andrè Habeck, entrato in partita dopo un passaggio a vuoto di Lugo e perfetto per tre inning.

In attacco strepitosa prova di Pichu Talevi (3 su 4 con un fuoricampo), di Alberto Mineo (3 su 4 con tre doppi) e di Manuel Joseph (2 su 5 con un homerun da due punti in avvio di gara). Mineo fantastico anche in difesa con due fondamentali “colti rubando”.

Oggi alle 19 la finale contro Amsterdam che ha sconfitto San Marino per 13 a 9 nell’altra semifinale.

La cronaca

Il Parma Clima ha presentato la formazione che ieri ha affrontato Heidenheim e Amsterdam con Sambucci in prima base, Talevi in seconda, Battioni in terza e Joseph interbase. La linea degli esterni è stata composta da Desimoni, Koutsoyanopulos e Gonzalez con Astorri battitore designato. Mineo si è accovacciato nel catcher box a ricevere i lanci del mancino Luis Lugo.

Anche i Capitals hanno presentato la formazione che ha rocambolescamente vinto il gruppo B con l’ex San Marino Ahrens ricevitore, Lamb Hunt in prima base, Stommel in seconda, Sanchez in terza e Brenk interbase. Migliore è stato utilizzato come battitore designato e la linea degli esterni è stata formata da Miceli, Lankhorst e dall’australiano Lee. A sorpresa è stato schierato sul mound il veterano austriaco Christian Tomsich, mancino classe 1978.

Il Parma Clima è partito a mille. Talevi ha battuto un singolo a destra e Joseph ha indovinato una tremenda legnata al centro che ha nettamente superato la recinzione trasformandosi nel fuoricampo del 2 a 0. I ragazzi di Guido Poma non hanno sollevato il piede dall’acceleratore e al secondo inning hanno allargato il proprio vantaggio fino al 3 a 0. Tomsich ha colpito Sambucci e poi è stato battuto da un doppio lungolinea di Mineo che ha propiziato il terzo punto. L’attacco ducale avrebbe potuto produrre altre segnature ma, dopo la sostituzione di Tomsich con Wilhelm, l’esterno centro Lankhorst si è esibito in un perfetto tiro in terza base eliminando Battioni e rendendo vana la corsa di Mineo verso casa base in occasione di una lunga volata di Talevi.

Dall’altra parte le mazze dei Capitals hanno inizialmente faticato contro i lanci di Lugo: dopo qualche punzecchiatura nei primi due inning è arrivata una terza ripresa da “tre su tre giù” con due strikeout che hanno messo in luce tutta la classe del pitcher italo-venezuelano.

Dopo la partenza sprint l’attacco del Parma Clima si è un po’ spento di fronte ai lanci di Wilhelm andando in bianco nel terzo e nel quarto inning: unico bagliore il secondo doppio di serata di Alberto Mineo, questa volta in campo opposto.

Al quinto il line-up parmigiano è però tornato a manifestare la propria potenza grazie ad Ezequiel Talevi che ha colpito con decisione un lancio di Wilhelm ottenendo un prezioso “solo homer” in campo opposto.

Nel frattempo Lugo ha inserito le marce alte ed ha infilato nove out consecutivi prima di concedere una base per ball a Migliore. Lo starting pitcher ducale è entrato in un improvviso momento di blackout che gli è costato la concessione di un fuoricampo da due punti a Miceli, di una base per ball a Brenk e di un altro homerun da due punti a Lee. Sul 4 a 4 Guido Poma è salito sul monte di lancio ed ha sostituito Lugo con Marc Andrè Habeck che ha chiuso con sicurezza il quinto e il sesto inning.

Al sesto Mineo ha provato a scuotere i compagni con il terzo doppio personale della serata ma Battioni è incappato in un’eliminazione dal terza base Sanchez.

Al settimo ci ha provato Koutsoyanopulos con un singolo al centro e con una puntuale azione di rubata della seconda base: Talevi ha proseguito l’azione con uno strettissimo singolo interno ma pochi istanti dopo Gonzalez è incappato in un doppio gioco che ha lasciato il Parma Clima ancora a bocca asciutta.

L’ingresso in pedana di Dodson per Bonn e di Contreras ha spento gli attacchi. Il Parma Clima ha messo in base Sambucci con quattro ball all’ottavo ma Dodson ha rimediato con un k ai danni di

Mineo. Dall’altra parte Contreras ha iniziato il proprio lavoro con tre strikeout consecutivi contro Lee, Sanchez e Lamb Hunt, cuore del line-up tedesco.

Il nono attacco del Parma Clima si è esaurito con tre rapide eliminazioni, quello di Bonn con altri due strikeout di Contreras.

Il decimo inning si è aperto per il Parma Clima con una situazione ideale, i velocissimi Poma e Koutsoyanopulos sulle basi e i battitori 2-3-4 nel box: Talevi ha spostato i compagni in seconda e terza con un perfetto bunt e Gonzalez ha prodotto il punto del 5 a 4 con una precisa volata di sacrificio al centro. L’attacco non è finito: Koutsoyanopulos ha battuto un provvidenziale singolo e il Parma Clima ha allungato fino al 6 a 4.

Drammatico l’ultimo attacco dei Capitals che hanno segnato un punto e si sono ritrovati a basi piene grazie a un doppio di Brenk. Contreras però non ha tremato: strikeout Sanchez, strikeout Lamb Hunt e la panchina del Parma Clima si è potuta riversare in campo per i festeggiamenti.

Parma è di nuovo in finale!!!!!!!!!