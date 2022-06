Schiantata 48-10 la Benetton Treviso: il Colorno Under 19 è Campione d'Italia

Con una grande prestazione in quel di Calvisano, l'Under 19 del Colorno ha sconfitto 40-18 la Benetton Treviso e ha vinto il titolo italiano. Per la società biancorossa è il primo tricolore giovanile, il secondo della sua storia. Il Colorno ha dominato gli avversari in ogni fase di gioco e per quasi l'intero incontro. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 13-11, il Colorno si è scatenato nella ripresa. Cinque le mete colornesi: due di Marani, una di Ruffolo, Maggiore e del capitano Guareschi (nella foto Delfrate); Cantoni ha messo tre trasformazioni e tre piazzati. (Paolo Mulazzi)