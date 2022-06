(Dopo l'oro di ieri) Giulia Ghiretti di bronzo con la staffetta 4x50 sl mista ai mondiali

Dopo lo splendido oro di ieri, un bronzo per Giulia Ghiretti. In chiusura di giornata, infatti, arriva anche il bronzo nella 4X50 sl mista firmato da Giulia Ghiretti, Monica Boggioni, Luigi Beggiato e Antonio Fantin.

Italia sempre più protagonista ai Mondiali paralimpici di nuoto. Nel secondo giorno di gare al Penteada di Funchal, sull'Isola di Madeira, è arrivato anche il primo record del mondo a firma italiana: Antonio Fantin. Nella finale dei 100 stile libero S6 migliora se stesso (Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 1'03"71) ed abbassa il suo primato a 1'03"65. "Sono molto contento per questo oro e record del mondo, soprattutto per aver riconfermato il risultato di Tokyo dell’anno scorso, anzi di esser riuscito a migliorarmi su questa distanza - racconta - Oggi è una giornata speciale, oggi è Sant'Antonio, ed è stata una doppia vittoria nel vincere". Il secondo pomeriggio di finali si era aperto con l’argento di Federico Bicelli nei 400 metri stile libero S7, imitato nella stessa specialità da Giulia Terzi. È di bronzo Monica Boggioni nei 50 dorso S5 in 46"32, mentre Xenia Francesca Palazzo e Stefano Raimondi incendiano il Penteada. Nei 200 misti SM10 l’azzurro delle Fiamme Oro/Verona Swimming Team conquista il tetto del mondo fermando il tempo a 2'12"42, Xenia Francesca Palazzo si impone nei 100 dorso S8 in 2'20"55.