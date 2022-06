Intervista a Dauson Dales, l'uomo in più dei Panthers

Dauson Dales ha le spalle robuste, essendo 180 cm per 105 kg, circa, per cui ha fatto come Atlante caricandosi la squadra nell’ultimo mese. Il 23enne linebacker dei Panthers è arrivato da Ohio Dominican con numeri da cinema: l’anno scorso, nella sua ultima stagione, ha guidato la classifica dei tackles della Great Midwest Athletic Conference con oltre 100 placcaggi aumentando la media di tackles/game, di cui è leader nella storia della sua università, risultando il Player of the Year della Conference.

Manco a dirlo, è il leader dei tackles anche nel campionato italiano: 52 solo, di cui 7 “for loss”, 21 assistiti e 2 sack.

«Credo che la nostra difesa sia la migliore del campionato. Tutti fanno un gran bel lavoro, non soltanto io» si affretta a dire Dales. Ma questo è nulla. Senza Diaco, che torna per i playoff e per la finale della Coppa Europea, Pooda e Alinovi, che deve operarsi a un ginocchio, nelle ultime cinque partite ha fatto il doppio lavoro vestendo i panni del running back. Risultato: 4 touchdown in campionato, altrettanti in Coppa (sui 6 di squadra) e leader di squadra in campionato per yards conquistate a partita, 7.2, con un massimo guadagno di 24. E anche in Coppa i numeri sono notevoli.

«E’ abbastanza incredibile. Giocare running back non l’avevo certo in testa, ma con questi infortuni c’era bisogno di qualcuno che corresse con la palla. Devo anche ringraziare la linea che ha giocato molto bene. In High School ho giocato un po’ qb e running back. Per prima cosa devi essere un giocatore di football. E’ la mia mentalità».

Ora arriva il periodo topico: prima la semifinale scudetto di sabato contro i Guelfi Firenze, in casa a … Scandiano, visto che gli stadi di Parma gli sono preclusi, poi la finale di Championship contro i tedeschi Schwäbisch Hall Unicorns dell’ex Hennessey: «Non vediamo l’ora. Siamo dove volevamo essere a inizio stagione. Col rientro di Diaco potremo avere più opzioni, muovere palla diversamente ed essere molto pericolosi». Dales è come se fosse a casa: aveva il 42 e lo ha mantenuto, la sua squadra di NCAA aveva come nick Panthers: «Questo è veramente “cool”. Mi è piaciuto molto, poi il club è fantastico. Sarò un Panther a vita». Chissà che non faccia come Diaco, Mattioli e prima di lui Hennessey o Durham ossia tornare per un’altra stagione: «Non lo so, potrebbe essere, le mie opzioni sono aperte. Sono ancora giovane, ne parlerò anche con la mia famiglia, la cui opinione, per me, è molto importante. Prima di tutto voglio vincere il titolo, poi vedremo».

Paolo Mulazzi