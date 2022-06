Mister Bernardi: «Unico risultato la vittoria»

La Serie D è dietro l’angolo, ma non sarà un’impresa semplice. Domenica pomeriggio, alle 16,30, in territorio aretino, a Terranuova Bracciolini, Altinier e compagni se la vedranno contro il Terranuova Traiana, dopo il pareggio per 2-2 nella gara di andata; un punteggio che costringe i gialloverdi a un solo risultato possibile: la vittoria.

«E’ la sfida più importante della stagione – spiega il tecnico Mattia Bernardi –. Abbiamo lasciato a riposo i ragazzi lunedì, mentre martedì abbiamo fatto il primo allenamento rivedendo gli errori commessi. Ora proseguiremo concentrandoci sul nostro obiettivo. Sabato mattina partiremo per la Toscana, dove domenica mattina faremo solo un risveglio muscolare».

Mister, ha già in mente la formazione?

«Difficilmente la scelgo prima dell’ultimo allenamento: lo testimoniano le formazioni che ho fatto fino ad oggi. E’ chiaro che c’è un’asse centrale che sta portando avanti il progetto tattico, ma ci sono sempre quattro i cinque posti che ogni settimana vengono messi in discussione».

Il 2-2, però, è un risultato un po’ antipatico…

«Certo, possiamo solo vincere. In semifinale potevamo pareggiare, ma abbiamo giocato a viso aperto perché questa è la nostra natura, quindi dovremo fare solo ciò che abbiamo sempre fatto, nel rispetto della nostra filosofia».

Questo obbligo di vincere, però, è un po’ diverso dagli altri. Non avrà un peso psicologico più difficile da gestire?

«Penso di no anche perché da novembre, ossia da quando abbiamo avuto la consapevolezza che non potevamo lasciare punti per strada, siamo sempre stati costretti a vincere. Poi ci sono stati il Castenaso e il San Marino. Insomma, il problema non è questo, ma l’elevata qualità dell’avversario».

Quale crede che sia il loro punto di forza?

«Hanno un portiere di categoria che ha fatto la differenza anche domenica; inoltre difendono con tanti uomini e questo riduce gli spazi, costringendoci a portare avanti il nostro baricentro, scoprendoci un po’, com’è successo domenica».

A livello di rosa ha tutti a disposizione?

«A parte Callegari che si sta trascinando una pubalgia, gli altri ci saranno tutti».

Avrete diversi tifosi al seguito…

«So che stanno organizzando un pullman e a prescindere da tutto li ringrazio di cuore per il loro sostegno fino all’ultimo istante».

A proposito del pullman, ci sono ancora gli ultimi posti liberi. La partenza sarà dallo Stadio Comunale di Colorno in Via IV Novembre alle 10.30 di domenica. Il costo della trasferta sarà di 30 euro, compreso viaggio e biglietto d’ingresso allo Stadio Comunale «Mario Matteini». Per prenotare rivolgersi alla segretaria dello stadio Comunale tutti i giorni dalle 16 alle 19, oppure telefonando allo 0521-815864, 339-4803943 o inviando una mail a info@colornocalcio.com.

Lorenzo Chierici