Zebre. Arriva Tiff eden per la cabina di regia

"Dopo aver messo sotto contratto il numero 9 dei Pumas, Gonzalo Garcia, le Zebre aggiungono un altro elemento di talento in cabina di regia. Per competere nei due prestigiosi tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup e per far fronte alla momentanea assenza dell’infortunato Antonio Rizzi, il reparto dei trequarti del XV del Nord Ovest si rinforza con l’ingresso di Tiff Eden, mediano d’apertura proveniente dai Bristol Bears che vanta 15 presenze nel massimo campionato inglese Premiership e 7 apparizioni in Challenge Cup". E' quanto ha reso noto la stessa società emiliana. Il 27enne inglese ha firmato fino al 30 giugno 2023 con possibilità di rinnovo ed è atteso a Parma nelle prossime settimane, in vista dell’inizio della preparzione estiva di Sisi e compagni.