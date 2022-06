Mondiale master marathon a Pinzolo, grande prova di Elia Taverna - Foto

Fine settimana intenso per il gruppo della Bike and Fun Team, con il sodalizio di Fontanellato, che ha portato il suo marchio alla competizione Uci del mondiale marathon (67 km) in quel di Pinzolo, gara disputata sabato, riservata alle categorie amatoriali.

Grande prova di Elia Taverna che ha concluso tredicesimo nella sua categoria dei master 2 (35/39), chiudendo la sua prova al 40^ posto assoluto, con la presenza in gara anche di molti stranieri. Giornata difficile per Luca Basili, incappato in una giornata storta sul piano fisico, ma nonostante il biker del sodalizio parmense, ha stretto i denti concludendo la sua prova al 120^ assoluto e ventottesimo nei master 2. In gara anche Massimo Zaffignani (210^) 36^ nei master 5 (50/54).

In abbinata si è disputata anche la marathon regionale con Davide Violi che conclude tredicesimo assoluto e terzo nei master 1 (30/34), e la gara del Classic (41 km) con Cecilia Negra (55^ assoluta) che si toglie la grande soddisfazione di vincere la prova femminile. Bene anche Arnaldo Carbognani (32^ assoluto) secondo nei master 4 (45/49).

Domenica spazio a Traversetolo alla Baratti Bike gran fondo di 40 km. Ben sette gli atleti del team manager Luca Porta impegnati a questa competizione. In campo femminile performance della nostra Camilla Marinelli (97^ assoluta) che chiude terza assoluta, nella prova femminile, vincendo nella categoria delle èlite.

In campo maschile sono ben tre gli atleti della Bike and Fun Team ad entrare nella top ten assoluta. Sesto è Davide Violi, secondo nei master 1 (30/34); ottavo Elia Taverna vincitore nei master 2 (35/39) che precede al traguardo Marco Busi terzo nei master 1. Chiudono la loro prova anche Anastasio Rabuazzo (46^) sedicesimo nei master 3 (40/44); Massimiliano Zanichelli (81^) undicesimo nei master 5 (50/54) e Lorenzo Ferrari (119^) sedicesimo nei master 5.