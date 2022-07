Parma Clima sconfitto in casa dal Torino 5-4

Il Torino ha espugnato il Nino Cavalli nella seconda gara del weekend con il risultato di 5 a 4.

Decisivi per il successo piemontese un secondo attacco da quattro punti e un fuoricampo da un punto di Carrera al quinto.

Il Parma Clima ha battuto più valide (9 contro 5) ma è incappato in quattro doppi giochi difensivi che hanno frenato qualsiasi tentativo di recupero. Lanciatore vincente Anthony Gonzalez, salvezza per Marco Pascoli.

La cronaca

All'elenco degli assenti il Parma Clima ha dovuto iscrivere all'ultimo momento anche Diego Fabiani, sostituito sul monte di lancio da Luca Capellano. Difesa e line-up hanno invece ricalcato esattamente quelli proposti da Guido Poma nelle ultime due uscite con Sambucci in terza base e Leo Rodriguez battitore designato.

Il Torino ha invece ridisegnato la propria formazione con Marziale a ricevere i lanci di Anthony Gonzalez, Peloro in prima base e Carrera esterno destro.

Ancora una volta il Parma Clima è partito a razzo. Koutsoyanopulos ha messo a segno un singolo a sinistra, Gonzalez lo ha seguito con un doppio a destra difeso approssimativamente da Carrera e Joseph ha spezzato l'equilibrio con una valida da due punti battuti a casa.

Immediata la risposta degli ospiti che al secondo inning hanno approfittato di un calo di controllo di Capellano per effettuare il riaggancio e il sorpasso. Peloro ha sorpreso la difesa di casa con una battuta dietro la seconda base, poi il pitcher di casa ha colpito De Maria e ha concesso quattro ball a Oldano e Marziale: un singolo di Valetti ha propiziato il punto del 3 a 2 per il Torino, una volata di sacrificio di Giarola quello del 4 a 2.

Al terzo inning il Parma Clima ha perso anche Cesare Astorri, sostituito in prima base da Monello e con l'infortunato Sebastiano Poma nuovo esterno sinistro. Nel corso della stessa ripresa è finita la partita di Capellano (2 rl, 5 pgl, 3 bvc, 2 bb, 3 k), rilevato da Mattia Aldegheri dopo un “solo homer” di Jesus Carrera che ha fissato il parziale sul 5 a 2 per i piemontesi.

La partita del Parma Clima si è fatta in salita ma i ducali non hanno abbandonato l'idea di riprendere gli avversari. Al terzo inning Koutsoyanopulos (singolo), Noel Gonzalez (base ball) e Mineo (valida al centro) hanno costruito il punto del 5 a 3. Al quinto i padroni di casa si sono portati ad una sola lunghezza di ritardo. Flisi ha aperto l'attacco con un singolo, Koutsoyanopulos è stato eliminato al volo e Noel Gonzalez ha ricevuto una base per ball che ha convinto la panchina ospite a sostituire Anthony Gonzalez (4.1 rl, 4 pgl, 7 bvc, 2 bb, 1 k) con Marco Pascoli. Joseph ha accolto il rilievo ospite con il singolo del 5 a 4 ma Pascoli si è preso un'immediata rivincita inducendo Mineo a battere in doppio gioco, il terzo del pomeriggio.

Il Parma Clima ci ha riprovato al sesto. Sambucci ha battuto una valida al centro ma Rodriguez è incappato nel quarto doppio gioco: con due eliminati Pascoli ha concesso quattro ball a Poma ma poi ha ottenuto un prezioso strikeout ai danni di Monello.

L'eccellente partita di Mattia Aldegheri, quattro inning con dodici out consecutivi, si è conclusa alla fine della sesta frazione di gioco quando è stato rilevato da Yomel Rivera che, pur concedendo due valide, ha ottenuto i tre out che hanno rimandato tutte le decisioni all'ultimo attacco del Parma Clima.

Flisi e Koutsoyanopulos sono stati eliminati da due assistenze di Giarola e Catalano ha ottenuto l'ultima eliminazione cogliendo al volo una volata in campo opposto di Noel Gonzalez.

Alle 20.30 si giocherà la terza partita.