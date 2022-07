Casalmaggiore (con la parmigiana Mila Montani) vince la Coppa Italia di Sand Volley - Foto

Ritorna il Vivo Lega Volley Summer Tour, l’evento di sand volley (quattro contro quattro sulla sabbia) più atteso dell’estate. A due anni di distanza dall’ultima tappa, riparte la manifestazione organizzata da Lega Pallavolo Femminile e Master Group Sport. Protagoniste di questa edizione Monza, Casalmaggiore, UYBA, Brescia, Cuneo e S.Giovanni in Marignano. Il primo trofeo, la Supercoppa Italiana, è stato conquistato dalla Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore che ha battuto in finale la Vero Volley Monza. Il premio MVP è stato assegnato a un’inarrestabile Valentina Zago ma meritano citazioni di merito anche la palleggiatrice Valeria Caracuta, la parmigiana Mila Montani e la preziosa Alessandra Colzi. Nella domenica di Lignano Sabbiadoro c’è stato spazio anche per la finale 3°/4° posto, che ha visto fronteggiarsi la Cuneo Granda Volley e la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Gradino più basso del podio per le piemontesi. Nel prossimo fine settimana il Vivo Lega Volley Summer Tour si sposterà a Riccione: appuntamento il 16 e il 17 luglio per la Coppa Italia.