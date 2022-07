Il Pro Parma secondo ai campionati italiani a squadre MSP

Sono andati ad un soffio dal realizzare un sogno, ma hanno confermato il loro altissimo livello di gioco. E' finita con un ottimo secondo posto la partecipazione del team del Pro Parma alla Coppa dei Club di padel MSP che si è disputata nello scorso weekend a Pescara. La squadra capitanata da Nicola Fagetti, e composta da Giovanni Fiducia, Alessandro Biagiotti, Leonardo Incerti, Federico Ferrari, Edoardo Bufo, Marta Franze, Federica Vernizzi e Benedetta Remedi, ha perso soltanto nella finale per il primo posto contro il Mas Padel dopo aver battuto in semifinale i padroni di casa del Padelmania Pescara che schierava gli ex campioni di calcio Gigi Di Biagio e Christian Panucci. Si trattava della settima edizione del campionato nazionale amatoriale organizzato da MSP Italia che ha coinvolto oltre 300 atleti e 14 squadre arrivate a questa finale nazionale.