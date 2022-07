Il tricolore sventola alla Bardiani: il campione italiano di ciclismo Zana in visita a Fornovo - Le foto

Giornata parmigiana, anzi fornovese, per il neocampione italiano di ciclismo su strada Filippo Zana, vicentino classe ’99 che lo scorso 26 giugno ha conquistato in Puglia il tricolore dei professionisti. Zana stamattina ha fatto visita alla sede della Bardiani Valvole di Fornovo, azienda che dal 2013 è main sponsor della squadra nella quale Zana milita da tre stagioni. Il campione italiano, accompagnato dal team manager Bruno Reverberi, ha consegnato la maglia tricolore a Luca ed Emanuela Bardiani, facendo un tour dell’azienda e incontrando i dipendenti, fra foto e autografi: “Bello ricevere tutto questo affetto – le parole di Zana -, ho toccato con mano quanto tutti, qui in Bardiani, tengano alle sorti della squadra e ne siano i primi tifosi”.