HBS Colorno, da lunedì sei settimane di lavoro fisico atletico - Video

Tutto pronto all’inizio del precampionato dell’HBS Colorno che da lunedì 18 luglio allo stadio Maini di Colorno inizierà il faticoso lavoro di preparazione fisica ed atletica per sei settimane in vista del campionato 2022/23.

“La squadra è stata allestita nel corso degli ultimi due mesi per arrivare pronti al massimo campionato italiano di rugby” queste le parole del coach Umberto Casellato che aggiunge: “Insieme al mio staff tecnico abbiamo ultimato la fase progettuale della squadra, impostando il lavoro per tutta la stagione. La Società ha allestito una squadra almeno sulla carta competitiva: sono stati acquistati numerosi giocatori provenienti dalle Zebre, dal Valorugby e dalla Lazio. Abbiamo cercato di migliorare i punti deboli della scorsa stagione. I nostri atleti sono stati scelti ovviamente dal punto di vista tecnico (con determinate caratteristiche ed esperienza nell’alto livello) ma anche da quello etico e morale, per l’impatto che avranno come uomini anche al di fuori del terreno di gioco”.

Casellato conclude così: “Stiamo lavorando bene ma ci manca ancora il sentire il peso della maglia che invece percepiscono i giocatori di Calvisano, Rovigo, Padova: essi hanno una storia gloriosa alle spalle e quello è un fattore importante da considerare per raggiungere dei risultati importanti come arrivare ai play off.

Tuttavia siamo fiduciosi nei nostri mezzi. La squadra che si accinge ad una nuova stagioni nel Peroni Top 10 vuole fare meglio rispetto al quinto posto conseguito nel passato campionato”. Tommaso Villani