Il pilone Lovotti parla del nuovo club

Andrea Lovotti classe 1989, lasciate le Zebre (sua squadra dalla stagione 2014/2015) a fine aprile si è accasato in Top10, alla HBS Rugby Colorno.

Il forte pilone piacentino ha ottenuto in carriera 47 caps con la nazionale italiana, partecipando alla Rugby World Cup 2019. E’ stato uno dei centurioni delle Zebre, avendo disputato 115 partite fra campionato e coppe europee.

Le sue prestazioni gli hanno consentito di guadagnarsi un posto in nazionale, dove ha debuttato nel 2016. Per questi motivi e per il forte senso del lavoro e l’atteggiamento umile, di chi non si sente superiore a nessun compagno di squadra, Andrea è stato scelto dallo staff tecnico guidato da Umberto Casellato.

“Sono felice di essere alla Rugby Colorno, il club ha giocatori, dirigenti e tecnici di livello ed esperienza. Siamo compatti e giorno dopo giorno ci conosciamo un po’ di più. Ci contraddistingue la voglia di lavorare per un unico obiettivo” queste le parole di Lovotti che aggiunge: “il club sta curando ogni aspetto del gioco, non lascia nulla al caso. Questo è importante per raggiungere i play-off. Solo lavorando al meglio delle nostre possibilità potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Abbiamo sei settimane di duro lavoro per preparaci dal punto di vista fisico ed atletico. Noi giocatori siamo motivati e percepiamo la concentrazione e la determinazione di tutto lo staff tecnico che ci guida ad ogni seduta di allenamento.”