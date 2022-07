Parma Clima, seconda vitoria a Godo (13-2)

Facile vittoria del Parma Clima che si è imposto anche nella seconda gara di Godo con il risultato di 13 a 2. I campioni d'Europa hanno battuto tre fuoricampo nel corso della prima ripresa con Desimoni, Gonzalez e Mineo indirizzando chiaramente il match fin dalle prime battute di gioco. Ricco il bottino offensivo con 19 valide complessive, buona la prova sul monte di lancio di Aldegheri (vincente) e Fabiani.

La cronaca

I padroni di casa hanno presentato la stessa formazione difensiva del primo incontro con l'inserimento di Vallejo al primo spot dell'ordine di battuta come designato in sostituzione di Galli.

Maggior turnover in casa Parma Clima con il ritorno nel line-up di Desimoni, Sambucci e Sebastiano Poma al posto di Flisi, Koutsoyanopulos e Monello.

Sul monte di lancio è andato in scena il previsto duello tra il veterano Galeotti e Mattia Aldegheri.

L'inizio del Parma Clima è stato spettacolare e travolgente. Fuoricampo di Desimoni, fuoricampo di Gonzalez, fuoricampo di Mineo: con tre battute-punto, tutte in campo destro, i ducali si sono portati in vantaggio per 3 a 0 ed hanno messo subito in chiaro i rapporti di forza.

Gli emiliani hanno provato ad allungare nella seconda frazione di gioco occupando tutti i cuscini con due singoli di Rodriguez e Poma e con una base ball concessa a Rodriguez: Galeotti è però riuscito ad uscire dalla situazione senza danni con un prezioso strikeout su Gonzalez ed una presa al volo di Giacomo Meriggi.

Più concreto il Parma Clima al terzo turno, concluso con due punti all'attivo grazie alle valide di Astorri, Sambucci (doppio), Talevi e Desimoni e ad una volata di sacrificio di Sebastiano Poma.

Nella seconda parte della terza ripresa è arrivata la prima valida del weekend per il Godo, autore Vallejo che ha infilato la propria battuta sul cuscino di seconda base.

I padroni di casa hanno accorciato le distanze al quarto. Monari ha aperto l'attacco con un doppio a sinistra e Giacomo Meriggi ha beneficiato di un errore dell'interbase Joseph: i due giocatori di casa sono poi stati riportati a casa base da una battuta a destra di Davide Meriggi e da un singolo di Marco Servidei.

Immediata la replica del Parma Clima. Sambucci ha colpito il secondo doppio personale del pomeriggio ed ha segnato il punto del 6 a 2 grazie ad un'analoga battuta da due basi di Poma.

Il cambio di Galeotti (perdente, 5 rl, 6 pgl, 12 bvc, 3 bb, 3 k) con Alex Sabbadini non ha frenato l'attacco parmigiano che al sesto inning ha allungato il proprio vantaggio fino al 10 a 2 capitalizzando le valide di Astorri, Rodriguez e Desimoni (migliore dei suoi con un eloquente 4 su 5) e gli arrivi gratuiti in base di Sambucci, Talevi e Poma.

La partita non ha più avuto storia. Il Parma Clima ha ampliato il vantaggio fino al 13 a 2 finale con altre quattro valide al settimo inning ed ha affidato le ultime due riprese al braccio di Diego Fabiani che ha facilmente preservato il vantaggio mettendo a segno anche tre strikeout.

Alle 20.30 il terzo incontro del programma, protagonisti i lanciatori comunitari