Rugby Colorno, un Summer camp da 220 bambini a settimana: intervista a Michele Mordacci - Video

Sono trascorsi 21 anni dal progetto ideato dalla Rugby Colorno nell’estate del 2001 che ha preso il nome di Summer Camp. Una iniziativa nata per trascorrere del buon tempo nel periodo estivo i figli in età scolastica dei giocatori e degli amici della Rugby Colorno.

Prese avvio con poco meno di trenta bimbi a settimana; oggi ne gestisce circa 220 a settimana. Michele Mordacci Responsabile del Summer Camp ci racconta la nascita e lo sviluppo di un’attività molto amata dalle famiglie colornesi e da quelle di altri comuni parmensi fruitori del servizio. “I punti di forza del Summer Camp sono: lo staff (abituato a dialogare e rapportarsi con i genitori ad affrontare le problematiche che si presentano quotidianamente e a proporre iniziative mai uguali), l’impianto sportivo (consente ai ragazzi di svolgere molteplici attività in sicurezza), la cucina gestita da Corinna (prepara cibi sani e leccornie di ogni tipo), il servizio dei trasporti (raccoglie bimbi e ragazzi dai paesi limitrofi come San Polo, Parma, San Secondo, Casalmaggiore, Sorbolo, Mezzani, Torrile, San Secondo)”. Queste le prime parole di Mordacci che aggiunge: “tali aspetti sono a mio avviso fondamentali per garantirci ogni estate di portare avanti il progetto Summer Camp. Ritengo che l’iniziativa abbia un valore pedagogico di alto valore: infatti i bambini imparano divertendosi, in un luogo sicuro, non solo il rugby ma tanti altri sport come il calcio, la pallacanestro, la scherma, l’arrampicata, il nuoto, il beach volley. Insieme agli altri educatori e preparatori fisici organizziamo uscite ed escursioni pensate per i nostri “utenti”. Insistiamo sul rispetto delle regole che insegniamo loro, e favoriamo l’acquisizione di competenze sportive ed empatiche. Al termine di ogni settimana notiamo che si sono instaurate relazioni profonde tra i bambini e i ragazzi frequentanti il Camp”.

Mordacci conclude così: “Portare i bambini al Summer Camp equivale a portare i bambini dai nonni in campagna” è lo slogan che abbiamo coniato per riassumere lo spirito della nostra attività ossia come i nonni viziano e coccolano i nipotini dando loro delle regole di comportamento, così noi cerchiamo di essere accudenti, dosando regole e divertimento in mix equilibrato. Questo connubio ha decretato da oltre vent’anni una crescita progressiva nei numeri dei frequentanti del Summer Camp, che non ci aspettavamo ma che ci gratifica”.