Domani sera seconda sfida tra Parma Clima e Bologna

Parma Clima e Bologna torneranno in campo domani sera per disputare il recupero della seconda partita della prima giornata di intergirone, rinviata lo scorso 18 giugno a causa dell'emergenza sanitaria che aveva colpito la squadra ducale.

La gara di domani sera si giocherà sul terreno dello stadio Cavalli di Parma alle 20.30 e sarà riservata ai lanciatori di formazione italiana.

La Fortitudo potrà scegliere il nome del proprio starting pitcher in una rosa formata da Andretta, Crepaldi e Bassani. L'utilizzo di Crepaldi nella gara vinta sabato scorso contro il Nettuno induce a pensare che il ballottaggio possa essere vinto da Andretta (3-1, 2.36) con i due compagni dirottati nel bullpen.

In casa Parma Clima la prima palla dell'incontro potrebbe finire nelle mani di Diego Fabiani (4-1, 2.23), protagonista di due riprese perfette come rilievo nel match di sabato pomeriggio a Godo. Dalla panchina potrebbero emergere nel corso della gara Mattia Aldegheri e Luca Capellano con Yomel Rivera ancora in dubbio a causa di un leggero affaticamento al braccio di lancio.

Rispetto alla gara vinta lunedì scorso dal Parma Clima il Bologna recupererà il manager Frignani, l'esterno Grimaudo e il terza base Josephina, recente vincitore della Settimana di Haarlem con la nazionale olandese.

I numeri preannunciano una sfida equilibrata. Il Bologna vanta una migliore media punti guadagnati sui lanciatori (1.63 contro il 2.03 dei ducali) mentre il Parma Clima propone una media battuta di squadra leggermente superiore (.343 a fronte del .340 felsineo).

Gli appassionati che non riusciranno a presenziare al match potranno seguire la diretta sulla pagina Facebook del Parma Baseball.