In scena al Tennis club di Mariano i tornei WTA 250 e Challenger Apt

Tornano in scena a Parma due grandi appuntamenti del calendario mondiale del tennis femminile e maschile. Da sabato 24 settembre a sabato uno ottobre andrà in scena la seconda edizione del Parma Ladies Open presented by Iren, torneo Wta 250. La settimana successiva, quindi da domenica 2 a domenica 9 ottobre, sarà la volta degli uomini, con il Parma Challenger presented by Iren, torneo Atp Challenger 125.

Entrambi i tornei sono organizzati da MEF Tennis Events e saranno ospitati dal Tennis Club Parma