Mordacci: " La mia determinazione in un club giovane ma prestigioso" - Video

Alessandro Mordacci, cresciuto all’Amatori Parma e per cinque stagioni al Valorugby Emilia (81 presenze) di con cui si è aggiudicato una storica Coppa Italia nel 2019, oggi parla del suo nuovo club l’Hbs Colorno. Un flanker dalle spiccate doti in attacco e solido in difesa che ha firmato con i biancorossi un biennale e che ha accettato una nuova sfida: quella di portare la Hbs Colorno ai play off.

“Sono a Colorno da poche settimane, e al momento felice di fare parte di questo gruppo. Tutto l’ambiente vive e respira rugby” queste le parole della terza linea ala, per due anni capitano del Valorugby e ora a disposizione dell’head coach Umberto Casellato, che aggiunge: “porto la voglia e la determinazione di mettermi alla prova in un club giovane ma al tempo stesso prestigioso, che vuole essere competitivo e misurarsi a testa alta contro tutte le formazioni del Peroni Top 10 e in particolare con le tre più competitive come Calvisano, Rovigo e Petrarca Padova. Tuttavia per entrare nei play off dovremo vincere e convincere soprattutto senza fare passi falsi contro la mia ex squadra e le Fiamme Oro, che si sono attrezzate per fare bene e lottano per il quarto posto.

In particolare la squadra romana è stata al centro, nelle scorse settimane, di una continua acquisizione di giocatori di alto livello prelevati soprattutto dalle Zebre, la franchigia del nordovest impegnata in URC. Quindi mi aspetto una rosa ampia e dall’elevato tasso tecnico. Ci darà filo da torcere, non sarà per nulla una partita scontata, d’altra parte sapremo fronteggiarla nel migliore dei modi abbiamo tecnici, giocatori, struttura di alto livello a Colorno”.

Tommaso Villani