Il Parma Clima torna in campo oggi e sabato al Cavalli

Il Parma Clima è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta casalinga subita mercoledì sera dal Bologna.

I campioni d'Europa giocheranno domani sera (20.30) e sabato (16 e 20.30) allo stadio Cavalli ospitando il Collecchio nel quadro della prima giornata di ritorno della Poule Scudetto.

Per l'occasione è scattato un accordo con il comitato organizzatore della trentacinquesima edizione del Torneo Due Torri che si giocherà sui campi adiacenti: tutti i partecipanti al Torneo del Gruppo Oltretorrente potranno assistere gratuitamente alle partite tra Parma e Collecchio presentando all'ingresso il proprio badge di riconoscimento.

Domani e sabato il Parma Clima dovrà rinunciare all'apporto di Ezequiel Talevi, impegnato in Perù con la nazionale argentina, ma avrà nuovamente a disposizione i lanciatori mancini Rivera e Lugo.

<Rivera era già pronto per la partita di mercoledì scorso – spiega Gianguido Poma -. Lugo disputerà una ripresa o due nella gara di sabato sera e aumenterà il numero di lanci nell'ultimo recupero contro il Bologna. Il nostro obiettivo è quello di riportarlo al cento per cento della condizione in occasione dei playoff>.

Scontata la rotazione del primo incontro con Montilla e Contreras a suddividersi il lavoro mentre ci sono molte più incognite sulle partite di sabato.

<Dovremo valutare il recupero di Fabiani, Aldegheri e Capellano dopo l'impegno di mercoledì sera – spiega Poma -. Cercheremo anche di non sottoporre ad un superlavoro Diaz e Habeck in vista della gara di mercoledì prossimo e della successiva trasferta a Nettuno>.

La partita di mercoledì ha permesso di rivedere in campo fin dall'inizio Sebastiano Poma e di ritrovare, sia pure solo come pinch runner, Tommaso Battioni.

<Sebastiano ha bisogno di giocare il più possibile e di effettuare tanti turni di battuta per ritrovare l'occhio e i ritmi giusti. Tommaso si è lasciato alle spalle l'infortunio al piede e questa settimana potrebbe rientrare in formazione in una delle tre partite>.