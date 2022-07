Parma Clima fa suo il secondo match del derby con Collecchio (6-3)

Vincendo con il risultato di 6 a 3 il secondo incontro con il Collecchio e sfruttando la contemporanea vittoria del Nettuno sul campo di San Marino, il Parma Clima ha accorciato le distanze dalla vetta del girone di semifinale rendendo più concreta la possibilità di un aggancio ai campioni d'Italia. Lanciatore vincente Diego Fabiani, salvezza per Yomel Rivera, buone prove nel box per Koutsoyanopulos (2 su 3), Gonzalez (2 su 3) e Mineo (2 su 4).

La cronaca

Entrambe le formazioni hanno presentato qualche novità rispetto alla gara di ieri sera. Nel Parma Clima è rientrato nel nove iniziale Koutsoyanopulos, schierato come leadoff e battitore designato. Astorri ha giocato in prima base con Gonzalez in seconda, Rodriguez in terza e Joseph interbase. Invariata la formazione degli esterni con Mineo ricevitore e Aldegheri lanciatore partente. Castro ha affidato la prima palla a Manuel Santana con Gamberini ricevitore, Lori in prima base e Pasotto designato. Benetti ha giocato in seconda con Monzon interbase e Calasso in terza. Novità anche tra gli esterni con Daddi a sinistra, Mantovani al centro e Melegari a destra. La prima parte dell'incontro è stata caratterizzata dal controllo dei lanciatori sugli attacchi avversari.

Aldegheri si è limitato a concedere un singolo a Calasso al secondo inning e una base per ball a Melegari al terzo mentre Santana ha eliminato consecutivamente i primi sette battitori affrontati prima di concedere una base gratuita a Flisi. Il Parma Clima ha approfittato della situazione e si è portato in vantaggio per 2 a 0. Flisi ha rubato la seconda ed è avanzato fino alla terza con un errore difensivo, Desimoni ha ricevuto quattro ball e poi Koutsoyanopulos ha indovinato un doppio al centro propiziando il primo punto del match. Pochi istanti dopo Gonzalez ha spinto a casa base anche Desimoni con una puntuale volata di sacrificio.

Il Collecchio ha reagito subito. Monzon ha ottenuto una base per ball e Pasotto ha battuto un singolo al centro: con un out il Collecchio si è prodotto in una spettacolare doppia rubata portando due corridori in posizione punto. Aldegheri ha ottenuto un prezioso strikeout ai danni di Calasso ma poi ha concesso quattro ball a Benetti e, soprattutto, un singolo a sinistra a Gamberini con il quale gli ospiti si sono portati a una sola lunghezza di ritardo. Lo staff tecnico del Parma Clima è corso ai ripari sostituendo Aldegheri con Fabiani, tradito da una mancata presa al volo di Flisi che è costata la concessione dei punti del sorpasso.

Al cambio di campo è arrivato l'immediato pareggio del Parma Clima. Mineo ha aperto l'attacco con un doppio al centro, ha osservato la concessione di due basi per ball a Rodriguez e Monello ed ha portato il match sul 3 a 3 grazie ad una battuta in scelta difesa di Flisi. I punti del successo della squadra di Guido Poma sono arrivati al quinto inning. Koutsoyanopulos è stato colpito ed ha segnato il 4 a 3 in occasione di un doppio a destra di Gonzalez: il 5 a 3 è stato battuto a casa da Mineo con una secca radente sulla prima base, il 6 a 3 da Astorri con una volata di sacrificio contro il rilievo Bertolini.

Sono state le ultime emozioni di una gara facilmente condotta in porto da Diego Fabiani, lanciatore vincente con uno strikeout messo a segno e una sola valida concessa in due riprese, e dal rientrante Yomel Rivera (salvezza) che ha subito un doppio da Gamberini ma che ha poi chiuso il match con tre out consecutivi. Alle 20.30 si giocherà il terzo incontro, protagonisti i lanciatori comunitari.