Mvp Parma Clima 2022: torna il premio intitolato a Ilaria Molossi

Fortemente voluto dal consiglio direttivo del Parma baseball torna quest'anno il Premio intitolato a Ilaria Molossi e destinato al miglior giocatore della stagione del Parma Clima.

In occasione delle gare di Poule Scudetto contro Bologna (mercoledì 3 agosto) e San Marino (venerdì 12 agosto) verrà consegnata agli spettatori presenti una scheda con l'elenco dei nostri tesserati. Ogni spettatore potrà votare una sola volta per partita e avrà la facoltà di indicare i nomi dei tre giocatori preferiti: la scheda compilata sarà poi depositata nell'apposita urna all'interno dello stadio. Il giocatore che raccoglierà il maggior numero di preferenze sarà nominato MVP della stagione 2022 e verrà premiato in occasione delle partite di semifinale dei playoff.