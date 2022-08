Coppa Italia, i convocati di Pecchia per il match di Salerno

Dopo l’allenamento di rifinitura di questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, l’allenatore Fabio Pecchia ha convocato per la partita contro la Salernitana, in programma domani alle 21 allo Stadio Arechi di Salerno e valida per la Coppa Italia Frecciarossa, 26 calciatori:

Portieri: Borriello, Chichizola, Corvi.

Difensori: Balogh, Circati, Coulibaly, Delprato, Romagnoli, Valenti, Zagaritis.

Centrocampisti: Bernabé, Buayi-Kiala, Camara, Estevéz, Hainaut, Jurić, Sohm.

Attaccanti: Benedyczak, Bonny, Iacoponi, Inglese, Man, Mihaila, Sits, Tutino, Vazquez.