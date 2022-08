Il Parma Clima si è aggiudicato la prima gara del turno di semifinale: Bologna 2 - Parma 3

Il Parma Clima si è aggiudicato la prima gara del turno di semifinale superando il Bologna con il risultato di 3 a 2 al termine di una partita tanto combattuta quanto nervosa. Il Bologna recrimina per una decisione arbitrale che al sesto inning ha premiato la difesa dei campioni d'Europa. Lanciatore vincente Carlos Contreras, salvezza per Habeck. In battuta due valide per Rodriguez e Flisi.

La cronaca

I padroni di casa hanno presentato una formazione priva di Bertossi e Grimaudo, con Lampe, Dobboletta e Deotto in campo esterno, Agretti designato e Liberatore catcher. Sul monte di lancio il veterano Raul Rivero.

Il Parma Clima ha fronteggiato le assenze di Monello e Sambucci schierando Mineo in batteria con Montilla, Astorri in prima base, Talevi in seconda, Rodriguez in terza e Joseph interbase. La linea degli esterni è stata formata da Desimoni, Koutsoyanopulos e Gonzalez con Flisi dh.

I primi attacchi delle due squadre si sono conclusi con tre soli battitori nel box di battuta. Primo giocatore a raggiungere la prima base è stato Cesare Astorri al secondo inning grazie a un errore di presa del prima base Martini: l'attacco ospite è proseguito con un singolo a destra di Rodriguez ma Talevi non è riuscito a produrre il primo punto della serata battendo una comoda rimbalzante verso la seconda base.

Al cambio di campo si è reso pericoloso anche il Bologna con un singolo a destra di Gonzalez Taveras ma la difesa del Parma Clima ha risposto magistralmente con un “colto rubando” di Mineo e uno strikeout di Montilla.

Flisi ha iniziato il terzo inning con un singolo a sinistra ma la successiva battuta in doppio gioco di Koutsoyanopulos e una battuta verso la terza base di Desimoni hanno bloccato le velleità dell'attacco ducale.

Dopo tre riprese di dominio Montilla è entrato in crisi di controllo concedendo due basi ball consecutive a Lampe e Josephina: il successivo singolo interno di Gonzalez Taveras ha riempito le basi (con un solo out) ed ha indotto la panchina del Parma Clima a sostituire Montilla con Contreras. Il rilievo dominicano ha svolto egregiamente il proprio compito inducendo Martini a battere una rimbalzante che Rodriguez, Talevi e Astorri hanno trasformato in un fondamentale doppio gioco.

Il quinto attacco del Parma Clima si è aperto con uno strikeout di Rivero su Astorri ma poi Rodriguez e Talevi hanno colpito due singoli e Flisi ha strappato quattro ball dopo un lungo duello con Rivero. I padroni di casa hanno seguito lo stesso copione della panchina ducale ed hanno sostituito il lanciatore partente con Gonzalez Polanco. Il risultato è stato però ben diverso. Koutsoyanopulos ha battuto a casa il punto dell'uno a zero con una sofferta base per ball e poi l'ex Paolini ha fallito un'assistenza in prima base mancando un doppio gioco e regalando alla squadra di Guido Poma un vantaggio di tre punti.

Contreras ha chiuso la quinta ripresa con due strikeout ai danni di Liberatore e Deotto e con il secondo “colto rubando” di serata di Alberto Mineo. La sesta ripresa è iniziata con uno strikeout su Dobboletta ma subito dopo Paolini ha colpito un doppio a destra, prima valida da extrabase del match, e Contreras ha colpito Lampe: il Bologna ha avuto l'opportunità di riaprire il match e non se la è lasciata sfuggire sfruttando due “lanci pazzi” di Contreras (il primo sul terzo strike girato da Josephina) e un singolo di Martini. Sul risultato di 3 a 2 la panchina parmigiana ha sostituito Contreras con Habeck che ha dato vita con Agretti ad un duello che ricorderemo a lungo. Prima Desimoni ha mancato una presa al volo in foul che avrebbe chiuso la ripresa, poi Koutsoyanopulos ha intercettato in tuffo una palla difficilissima. Presa al volo o palla a terra? Gli arbitri hanno optato per la prima ipotesi scatenando le proteste della panchina e del pubblico di casa ed hanno mantenuto la propria decisione anche dopo un consulto collettivo.

Nel settimo attacco il Parma Clima ha prodotto solo un singolo di Flisi e poi si è stretto attorno ad Habeck. Grimaudo, pinch hitter per Liberatore, ha colpito una lunga linea al centro ben controllata da Koutsoyanopulos, Deotto è stato eliminato al piatto così come Fuzzi, in battuta per Dobboletta.

La seconda gara si giocherà domani sera alle 20.30, sempre al Falchi di Bologna. Protagonisti i lanciatori di formazione italiana.