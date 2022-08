Bologna-Parma Clima 8-4

Il Bologna ha pareggiato la serie di semifinale imponendosi sul Parma Clima con il risultato di 8 a 4. Decisivo il secondo inning nel quale i padroni di casa hanno messo a segno sette punti approfittando di un passaggio a vuoto del lanciatore Fabiani. Il Parma Clima ha inscenato un’importante reazione realizzando quattro segnature alla quarta ripresa ma non è riuscito a completare il difficile recupero. Lanciatore vincente Alex Bassani. Migliori battitori di serata il bolognese Luis Gonzalez (3 su 4 con un doppio e un triplo) e il parmigiano Leo Rodriguez (2 su 3 con due doppi). La terza partita della serie si giocherà alle 20.30 di martedì 23 agosto allo stadio Cavalli di Parma.

La cronaca

Il Parma Clima ha riproposto la stessa formazione difensiva di gara uno, identico anche ordine di battuta. Unica variazione, obbligata, la presenza di Diego Fabiani sul monte in sostituzione di Montilla.

Il Bologna ha invece mescolato un po’ le carte proponendo un maggior numero di battitori mancini contro il destro Fabiani. E’ così entrato in squadra Grimaudo in sostituzione di Deotto: la linea degli esterni ha visto Grimaudo a sinistra, Dobboletta al centro e Lampe a destra. La prima palla del match è stata affidata a Filippo Crepaldi, preferito nelle ultime settimane al mancino Andretta.

Il primo inning si è chiuso con un nulla di fatto nonostante un singolo di Joseph e un triplo di Luis Gonzalez: Joseph ha intercettato la successiva battuta di Martini, ne ha perso per un attimo il controllo ma ha rimediato con un potente tiro in prima base.

Il Parma Clima ha sfiorato il vantaggio al secondo inning con una violenta battuta a sinistra di Rodriguez che ha scavalcato l’esterno dando l’illusione del fuoricampo ma che si è infranta contro i materassi di protezione: il successivo strikeout di Crepaldi su Talevi ha tenuto a zero l’attacco ducale.

Molto più concreti i padroni di casa che si sono portati in vantaggio nella parte bassa della stessa ripresa. Fabiani ha eliminato al piatto Lampe ma poi ha colpito Agretti ed ha subito un singolo da Grimaudo: l’attacco bolognese ha sorpreso la difesa ducale eseguendo due perfetti “squeeze play” (trasformati in altrettante battute valide) con Liberatore e Dobboletta che hanno fruttato i punti del 2 a 0. Non è finita. Paolini ha riempito i cuscini ricevendo quattro ball e Josephina ha allargato il vantaggio fino al 3 a 0 grazie ad un’altra base gratuita che ha indotto lo staff tecnico parmigiano a sostituire Fabiani con Aldegheri. L’ingresso in partita del rilievo veronese non ha frenato l’ondata bolognese: Luis Gonzalez ha trovato un doppio da tre punti lungo la linea di foul di sinistra e Lampe ha fissato il parziale sul 7 a 0 con un altro doppio dietro l’esterno centro.

Il Parma Clima ha avuto il grande merito di non arrendersi ed ha messo quattro punti sul tabellone in un proficuo quarto turno di battuta animato dalle valide di Mineo, Astorri, Talevi (doppio) e Flisi intervallate da una base per ball concessa a Joseph e da una volata di sacrificio di Noel Gonzalez: per interrompere il momento di ispirazione delle mazze parmigiane lo staff tecnico bolognese ha deliberato la sostituzione di Crepaldi con Alex Bassani.

A tenere vive le speranze di recupero dei campioni d’Europa ha contribuito anche Aldegheri, autore di un’eccellente prova tra il terzo e il quinto inning nei quali non ha concesso valide al Bologna. Dall’altra parte anche Bassani ha abbassato la saracinesca ed ha guidato con sicurezza i compagni fino alla sesta ripresa mantenendo il punteggio fermo sul 7 a 4 nonostante il secondo doppio di serata di Leo Rodriguez. Il Bologna ha allungato con un punto segnato al sesto inning da Dobboletta grazie ad una base gratuita e ai successivi singoli di Luis Gonzalez e Martini.

L’ultimo attacco del Parma Clima si è aperto con un singolo di Koutsoyanopulos, è proseguito con quattro ball concessi a Desimoni ma si è arenato di fronte ad una sfortunata linea di Joseph, trasformata da Martini in un doppio gioco, ed una battuta in diamante di Monello.