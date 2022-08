Parmaclima sconfitto dal Bologna: 2-4

Il Bologna si è portato sul 2 a 1 nella serie di semifinale sconfiggendo ieri sera il Parma Clima con il risultato di 4 a 2. Gli ospiti hanno realizzato un bottino di undici valide contro Lugo e Habeck ed hanno contato sulla solita prestazione ricca di solidità di Murilo Gouvea, lanciatore vincente. Dall'altra parte serata in ombra per Lugo, tre punti concessi in tre riprese: meglio di lui si è comportato Habeck che ha lasciato aperte le speranze di un recupero che si è però fermato al 4 a 2.

In battuta ottima serata per Mineo (2 su 2) mentre nel Bologna hanno brillato le mazze di Lampe (3 su 4 con 2 pbc), Paolini (2 su 4) e Josephina (2 su 4).

La cronaca

Prima della partita si è svolta la premiazione del miglior giocatore del Parma Clima con il trofeo intitolato a Ilaria Molossi: i voti degli spettatori del Cavalli hanno premiato Alberto Mineo che ha ricevuto la targa commemorativa dal presidente Luca Meli e da Filiberto Molossi, fratello di Ilaria.

Il Parma Clima si è presentato in campo con la stessa formazione difensiva delle prime due gare. Guido Poma ha apportato solo alcune modifiche alle posizioni dei giocatori nel line-up: Noel Gonzalez è salito al secondo posto con Rodriguez sesto, Talevi settimo, il designato Flisi ottavo e Desimoni nono.

La presenza di un pitcher mancino quale Lugo ha indotto la panchina bolognese a tornare alla formazione di “gara uno” con Deotto esterno destro in sostituzione di Grimaudo.

Come da programma sul mound felsineo è salito Murilo Brolo Gouvea.

Il Bologna si è portato immediatamente in vantaggio con Paolini che ha battuto un doppio a sinistra ed ha completato il giro delle basi sfruttando un singolo al centro di Lampe. La difesa del Parma Clima si è subito ripresa ed ha chiuso il turno difensivo con il quarto “colto rubando” delle serie di Mineo e due battute sugli interni.

I primi battitori del Parma Clima hanno fatto lavorare a lungo Gouvea (20 lanci per chiudere la prima ripresa) ma sono incappati in tre eliminazioni consecutive portandosi in più occasioni sul conto pieno.

Il Bologna ha insistito anche al secondo inning. Martini ha battuto un fortunoso singolo con la palla caduta tra Astorri, Talevi e Noel Gonzalez a pochi centimetri dalla linea di foul e, dopo le eliminazioni di Agretti e Dobboletta, è avanzato in seconda grazie ai quattro ball concessi a Liberatore: uno strikeout di Lugo ai danni di Deotto ha però fermato gli avanzamenti del prima base bolognese.

Mineo ha battuto la prima valida ducale in apertura della seconda ripresa, è stato spinto in seconda da una cortissima battuta di Astorri ma non è riuscito a proseguire la corsa verso il punto a causa delle eliminazioni di Rodriguez e Talevi.

Gli ospiti hanno allungato al terzo. Con due out Josephina e Luis Gonzalez hanno ottenuto due singoli consecutivi, Martini ha ricevuto quattro ball e Agretti ha battuto a casa due punti con un singolo al centro.

Il risultato di 3 a 0 in una gara di sette inning ha messo il Parma Clima con le spalle al muro già alla terza ripresa. Desimoni e Koutsoyanopulos hanno provato a suonare la carica con un singolo e una base per ball ma Noel Gonzalez e Joseph sono incappati in due eliminazioni al volo a sinistra.

Più concreti gli ospiti che si sono portati sul 4 a 0 al quarto partendo nuovamente da una situazione di due eliminati e basi vuote. Paolini ha messo a segno un singolo interno, è avanzato in seconda con un balk del rilievo Habeck ed è stato spinto a punto da una valida a destra di Lampe.

Inutile la valida di Mineo (poi sostituito da Monello) in avvio del quarto attacco parmigiano: Gouvea non ha avuto tentennamenti ed ha chiuso con un'eliminazione al volo di Astorri e due strikeout contro Rodriguez e Talevi.

Il quinto turno del Bologna si è chiuso con un rapido “tre su tre giù”, quello del Parma Clima è stato decisamente più combattuto. Con un out sul tabellone Desimoni ha ottenuto una base per ball mentre Koutsoyanopulos ha messo a segno un singolo al centro: Noel Gonzalez ha colpito una linea verso gli esterni che è stata intercettata da Dobboletta ma subito dopo Joseph ha battuto a casa il primo punto ducale con una valida al centro.

Un bel doppio gioco di Joseph ha messo fine al sesto turno del Bologna, due strikeout di Rodriguez e Talevi a quello del Parma Clima.

La partita è entrata nel settimo inning con il Bologna saldamente in vantaggio per 4 a 1.

Joseph ha respinto l'attacco ospite con un altro doppio gioco e i campioni d'Europa hanno avuto l'ultima chance di rovesciare il risultato contro il rilievo Scafidi. Flisi ha aperto l'attacco con un singolo a sinistra, Desimoni è stato eliminato al volo da Dobboletta, Koutsoyanopulos si è visto neutralizzare una violenta linea da una presa acrobatica di Paolini, Noel Gonzalez ha realizzato il doppio del 4 a 2 ma Joseph non ha trovato il guizzo vincente battendo un comodo “comebacker” verso Scafidi.

Domani alle 20.30 si giocherà gara quattro, aperta all'utilizzo dei lanciatori stranieri.