Nuova stagione e nuovo staff tecnico per il Noceto per il prossimo campionato di serie A, rigorosamente made in Noceto. Capo allenatore, e giocatore, è Filippo Ferrarini, ex Zebre, Treviso, Mogliano e Viadana, che nella scorsa stagione andò a sostituire Luca Varriale in corso d’opera, coadiuvato dal cugino Marcello Violi, si occupa dei trequarti, nuovo giocatore del Valorugby Emilia, e da Edoardo Ruffolo, uno scudetto vinto con Rovigo e una lunga carriera in Top10, che non nasconde mire di giocare qualche partita oltre a occuparsi della touche.

La preparazione fisica è affidata a Edoardo Petriccioli, non nocetano doc, ma d’adozione. «L’obiettivo è produrre un bel rugby e avere una squadra aggressiva, abrasiva che non lasci nulla in campo e dimostri di essere un gruppo, una famiglia e cosa vuol dire essere il Noceto», parole di coach Ferrarini.