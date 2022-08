Semifinale scudetto: dopo una partita avvincente, Parma Clima in vantaggio 3-2 su Bologna

In una delle serie di semifinale scudetto più avvincenti degli ultimi anni, il Parmaclima mette la freccia e supera la UnipolSai Bologna, prendendo il comando sul 3-2 nel parziale degli scontri. L’ultimo match in terra parmense tra le formazioni di Poma e Frignani è ad altissima tensione, con i padroni di casa che alla fine la spuntano con una partita di carattere in cui a fare la differenza sono stati i lanci di un ottimo Fabiani e il fondamentale fuoricampo da 2 RBI di Mineo, che portano Parma ad una sola vittoria dall’accesso in finale scudetto contro San Marino. La sfida si sposta ora nuovamente a Bologna, dove domenica 28 agosto alle 20,30 andrà in scena una decisiva gara-6, in cui Parma tenterà di strappare con una partita di anticipo il pass per le Italian Baseball Series. L’eventuale gara-7 è invece in programma lunedì 29 agosto sempre alle 20,30.

La cronaca

Il Parma Clima ha riproposto la stessa formazione di “gara quattro” con Battioni in terza base, Noel Gonzalez in seconda e Flisi esterno destro. Sul monte di lancio Diego Fabiani.

Rivoluzionata invece la formazione ospite a causa dell'assenza per motivi familiari di Gilmer Lampe, tornato temporaneamente in Olanda. Frignani ha disegnato una linea di esterni formata da Grimaudo, Dobboletta e Deotto con il designato Agretti salito al secondo spot del line-up.

Sul monte di lancio bolognese è salito il mancino Maurizio Andretta, autore di un'ottima prova nella gara di intergirone.

Il primo attacco del Bologna ha visto un doppio a sinistra di Josephina ma la difesa di casa ha fatto buona guardia chiudendo la frazione con due assistenze di Joseph per Astorri.

Anche Andretta è partito con il passo giusto eliminando inizialmente Koutsoyanopulos e Desimoni ma poi ha concesso tre basi ball consecutive a Joseph, Mineo e Gonzalez: un singolo interno di Astorri ha portato il Parma Clima sull'uno a zero, una presa al volo di Luis Gonzalez ha evitato guai peggiori al Bologna.

La seconda ripresa è scivolata rapidamente sotto il controllo delle difese con i soli arrivi in base di Grimaudo (quattro ball) e Koutsoyanopulos (singolo).

Il Bologna ha provato a farsi pericoloso nella terza frazione con un singolo in apertura di Deotto che è stato neutralizzato da un doppio gioco sull'asse Gonzalez-Joseph-Astorri. Agretti e Josephina non si sono però dati per vinti ed hanno colpito due singoli back to back creando una nuova opportunità, subito alimentata dal “colpito” con il quale Fabiani ha riempito le basi: un lancio pazzo ha consentito agli ospiti di pareggiare, lo strikeout di Martini ha impedito al Bologna di infliggere danni maggiori.

Immediata la risposta del Parma Clima. Joseph ha ricevuto una base per ball e Mineo ha esploso una lunghissima battuta che ha superato la recinzione nella zona centrale del campo regalando ai ducali un vantaggio di due punti.

La nuova situazione di 3 a 1 non ha demoralizzato la Fortitudo che ha continuato a mettere pressione su Fabiani ottenendo il secondo punto al quarto inning. Con due out Deotto ha trovato una battuta radente che ha superato la difesa di Battioni permettendo a Dobboletta, in base per ball, di completare il giro della basi.

Il Parma Clima ha sprecato un'occasione d'oro nella seconda parte della quarta frazione con una situazione di corridori agli angoli ed un solo out propiziata dai singoli di Flisi e Koutsoyanopulos: Desimoni non è però andato oltre una corta volata sull'esterno destro e Joseph ha colpito una linea neutralizzata da Dobboletta.

Nella prima parte della quinta ripresa il Bologna ha portato Josephina in seconda base ma Grimaudo è incappato in un'eliminazione da Astorri dopo la base intenzionale concessa a Martini.

All'inizio della sesta frazione il line-up bolognese si è ritrovato ad affrontare i lanci di Mattia Aldegheri. Il rilievo del Parma Clima ha iniziato il proprio lavoro nel migliore dei modi con le eliminazioni al volo di Dobboletta e Liberatore ma poi ha subito un singolo dall'incontenibile Detto (tre su tre con un doppio): Aldegheri ha ingaggiato un lungo duello con Paolini, risolto sul conto pieno da una comoda eliminazione di Astorri.

Monello ha aperto il sesto attacco ducale con una corta volata al centro che gli esterni del Bologna non sono riusciti a difendere. Flisi ha portato il compagno in terza base con una battuta a destra mentre Rodriguez (pinch hitter per Battioni) ha ricevuto quattro ball: l'azione è però sfumata con uno strikeout subito da Koutsoyanopulos ed una volata in campo opposto di Desimoni terminata nel guanto di Grimaudo.

Aldegheri si è complicato il lavoro colpendo Agretti, primo battitore della settima ripresa. Noel Gonzalez ha effettuato la prima eliminazione cogliendo al volo una corta volata di Josephina, Joseph ha acrobaticamente neutralizzato una linea di Luis Gonzalez e Aldegheri è riuscito a ottenere la terza eliminazione con una prodigiosa assistenza dopo essere stato colpito dalla battuta di Martini.

Domenica alle 20.30 si giocherà gara sei al Falchi di Bologna. Protagonisti i lanciatori comunitari.