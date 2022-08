“l’unione fa le zebre!”: al via la campagna abbonamenti per la stagione 2022/23

E’ partita ufficialmente la campagna abbonamenti delle Zebre per la stagione 2022/23, un’importante e attesa iniziativa per tutti i tifosi, gli appassionati e i club della “Zebre Family” che potranno tornare a vivere da protagonisti e in maniera agevolata l’esperienza del giorno gara allo Stadio Lanfranchi di Parma.

Il meglio del rugby mondiale è in arrivo al Lanfranchi: atleti, dirigenti, staff, volontari, tifosi e partners della franchigia parmigiana sono pronti a fare squadra e a dare battaglia ai grandi campioni della palla ovale nei due tornei internazionali United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup.

“L’unione fa le Zebre!” è il claim pensato per la campagna abbonamenti di quest’anno che vedrà il XV del Nord Ovest aprire la stagione a Parma sabato 17 settembre contro gli Irlandesi del Leinster e disputare un totale di 11 gare stagionali al Lanfranchi fino alla primavera del 2023, di cui nove in campionato e due in coppa contro il Tolone di Sergio Parisse e gli Inglesi Bristol Bears.

A partire da oggi, sarà possibile abbonarsi per assistere a queste prestigiose sfide internazionali o, in alternativa, assicurarsi i biglietti per le singole partite delle Zebre al Lanfranchi.

Modalità di acquisto di biglietti e abbonamenti

online sul sito web di Ciaotickets ( ciaotickets.com/organizzatore/zebrerugby ), vendor ufficiale di rivendita e partner delle Zebre presso uno degli oltre 750 punti vendita abilitati attivi su tutto il territorio nazionale (clicca e scopri il più vicino)

alla segreteria del club al primo piano della palazzina uffici della Cittadella del Rugby di Parma in via san Leonardo 110/a (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30)

Clicca, scegli il tuo posto e assicurati l’abbonamento o il biglietto per le gare interne delle Zebre della stagione 2022/23

Gli abbonamenti sono in vendita fino al 22 ottobre 2022. I tifosi più fedeli che sceglieranno di sostenere le Zebre acquistando la tessera stagionale per assistere alle gare contro Leinster, Sharks, Stormers, Edimburgo, Glasgow Warriors, Tolone, Benetton Rugby, Bristol Bears, Ospreys, Connacht e Cardiff Rugby riceveranno in omaggio uno speciale kit di gadget contraddistinti dai nuovi colori sociali gialloblù delle Zebre Parma. Il kit di gadget potrà essere ritirato al botteghino dello Stadio Lanfranchi di Parma in occasione della prima partita in presenza dell’abbonato.

Sono sempre due gli ordini di posto allo Stadio Lanfranchi, suddiviso in Tribuna Est/Tribuna Nord/Tribuna Sud e Tribuna Ovest. In ognuno dei settori, gli abbonati avranno la possibilità di scegliere il proprio posto preferito e di bloccarlo per tutte le partite casalinghe della stagione 2022/23. Gli abbonati dovranno inoltre esibire il proprio documento d'identità all'ingresso insieme alla rispettiva tessera stagionale.

Di seguito i prezzi per abbonarsi e assistere a tutte le 11 gare interne delle Zebre Parma nella stagione 2022/23

TRIBUNA OVEST

Hospitality bordocampo + posto auto + biglietto in tribuna riservata: € 700*°

Intero: € 200*

Ridotto: € 140*^



TRIBUNA EST, TRIBUNA NORD E TRIBUNA SUD

Intero: € 140*

Ridotto: € 100*^

Di seguito i prezzi dei biglietti per le singole partite delle Zebre Parma nella stagione 2022/23

TRIBUNA OVEST

Hospitality bordocampo + posto auto + biglietto in tribuna riservata: € 70*°

Intero: € 20*

Ridotto: € 14*^

Club della Zebre Family: € 14*

Under 10: gratuito

TRIBUNA EST, TRIBUNA NORD E TRIBUNA SUD

Intero: € 14*

Ridotto: € 10*^

Club della Zebre Family: € 5*

Under 10: gratuito

* esclusi i costi dei diritti di prevendita sul circuito Ciaotickets

^ la tariffa ridotta si applica alle categorie over 65, under 18, donne e studenti

° per la prenotazione del pacchetto hospitality è necessario compilare il form sul sito www.zebreparma.it/it-it/hospitality.aspx oppure contattare la segreteria del club al 0521221168

Per i club della Zebre Family la tariffa ridotta si applica fino ad un acquisto massimo di 15 biglietti, acquistabili esclusivamente online sul sito web ufficiale di Ciaotickets tramite il codice sconto dedicato. Al superamento dei 15 biglietti comprati, il prezzo dei tagliandi sarà promozionale e verrà stabilito in dialogo col club affiliato, contattando la segreteria delle Zebre (segreteria@zebrerugbyclub.it o tel. 0521221168). Il pagamento in questo caso avverrà tramite bonifico bancario con consegna dei tagliandi elettronici via email in formato pdf.

I punti vendita abilitati ciaotickets a parma e provincia sono

Bar Tabaccheria Lottici

Piazza Ghiaia, 33/D - 43121 Parma (PR) Tel. +39 0521 235692

Tabaccheria Al Campus

Via Bruno Schreiber, 15/H - 43124 Parma (PR) Tel. +39 0521 708011

Tabaccheria Vizio e Capriccio

Via Silvio Pellico 20/A, 43125 Parma (PR) Tel. +39 0521 982402

Tabaccheria Mille Idee

Via Giuseppe Garibaldi, 69 - 43017 San Secondo Parmense (PR) Tel. +39 0521 874236

Tabaccheria Palestrina

Via Camillo Benso Conte di Cavour, 25 - 43036 Fidenza (PR) Tel. +39 0524 332860