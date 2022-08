Parma Clima battuto 1-0 a Bologna, si va a gara 7

Sarà necessaria la settima partita, prevista per questa sera, per definire il nome dell’avversario del San Marino nella finale scudetto. Questa sera il Bologna si è imposto con il risultato di 1 a 0 al termine di uno spettacolare duello di lanciatori. Al Parma Clima non è bastata una splendida prova di Luisi Lugo: il bolognese Gouvea ha fatto ancora meglio ed ha confezionato un prestigioso “shut out”. Entrambe le squadra hanno ottenuto tre sole valide: migliori nel box Koutsoyanopulos e Paolini, entrambi autori di un singolo e di un doppio.

La cronaca

Il Parma Clima è sceso in campo con una sola variazione rispetto alla quinta partita: Leo Rodriguez si è ripreso il ruolo di terza base e il sesto spot nell'ordine di battuta dei ducali. Per il resto formazione invariata con Mineo ancora designato e Monello a ricevere i lanci del mancino Luis Lugo, chiamato al riscatto dopo la prestazione poco incisiva di “gara tre”.

Nel Bologna si è registrato il ritorno in formazione di Lampe con Agretti riportato al sesto posto del line-up e il sacrificio di Grimaudo. Sul monte di lancio felsineo è salito Gouvea mentre Deotto e stato confermato all'esterno destro dopo il “tre su tre” di giovedì scorso.

Koutsoyanopulos ha iniziato il match con un doppio al centro e Noel Gonzalez lo ha spinto in terza con una battuta verso Martini. Le successive scelte difensive del Bologna si sono rivelate corrette: la difesa chiusa ha portato all’eliminazione di Joseph, la base intenzionale a Mineo ha forzato il gioco in seconda base consentendo la terza eliminazione sulla successiva battuta in diamante di Astorri.

Anche il Bologna ha iniziato con un doppio: Paolini ha alzato un fortunoso pop dietro la terza base che è risultato indifendibile per Joseph e Rodriguez ed ha raggiunto la seconda base. Lampe lo ha portato in terza con un sacrificio inducendo anche la panchina del Parma a chiudere tutta la linea degli interni: Noel Gonzalez ha raccolto la corta battuta di Josephina ma si è dovuto accontentare di un’eliminazione in prima base, battuto dalla corsa aggressiva di Paolini.

I campioni d’Europa hanno messo sulle basi anche il primo corridore della seconda ripresa ma non sono riusciti a dare seguito all’azione. Rodriguez ha colpito un singolo al centro ma sul successivo “batti e corri” Gouvea ha rilasciato un lancio altissimo che Monello non è riuscito a intercettare: facile per Liberatore l’eliminazione in seconda base dell’avanzante Rodriguez.

Il Parma Clima ha continuato a colpire con decisione i lanci di Gouvea anche al terzo turno senza riuscire però a trovare la strada verso il punto. Koutsoyanopulos ha messo a segno la seconda valida personale della serata ma è incappato in un doppio gioco “ammazza inning” quando Noel Gonzalez ha colpito una violenta linea terminata direttamente nel guanto del prima base Martini.

Nella seconda parte della terza ripresa il Bologna ha riempito le basi interrompendo una serie di sette eliminazioni di Lugo. Liberatore ha ricevuto quattro ball, Paolini ha battuto un singolo a destra e Lugo ha colpito Lampe nel tentativo di evitare uno “squeeze play”: la difesa ducale ha però aiutato il proprio lanciatore confezionando un doppio gioco sulla successiva battuta di Josephina.

Lo scampato pericolo ha permesso ai ducali di restare in scia ai padroni di casa e di mettere in scena un nuovo tentativo di riaggancio alla quarta ripresa. Con un eliminato Mineo ha ricevuto quattro ball consecutivi ma Astorri non è andato oltre una corta volata sull’interbase dopo un lunghissimo duello con Gouvea e Rodriguez è incappato nel terzo “k” personale di Gouvea.

Il crescendo di rendimento del lanciatore bolognese si è manifestato anche alla quinta ripresa con tre strikeout consecutivi ai danni di Monello, Flisi e Desimoni.

Dall’altra parte è proseguita la partita convincente di Luis Lugo che ha continuato a variare la velocità dei propri lanci arrivando a sei eliminazioni al piatto alla fine della quinta frazione di gioco.

Tuttavia al Parma Clima sono rimasti solo due attacchi per tentare di recuperare il punto di ritardo.

La sesta frazione si è aperta con gli out consecutivi di Koutsoyanopulos e Noel Gonzalez, Joseph ha alimentato le speranze ducali strappando quattro ball a Gouvea ma Mineo si è avventato sul primo lancio mettendo in campo una facile groundball verso Paolini.

Il sesto assalto bolognese si è chiuso senza punti dopo la sostituzione di Lugo con Habeck ma il Parma Clima non è riuscito ad evitare la “shutout”. Gouvea ha lanciato anche il settimo inning ed concluso il match con tre facili eliminazioni.

Domani sera la decisiva settima partita, protagonisti i lanciatori stranieri.