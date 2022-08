Le Zebre diventano gialloblù: presentate le nuove maglie

La maglia di un club porta dentro di sé molti simboli e molti messaggi e quella di Zebre Rugby Club per la stagione 2022-2023 non è da meno. Novità del prossimo anno è innanzitutto l’adozione dei colori gialloblù che identificano il logo del Comune di Parma, la città che dal 2012 ospita e sostiene la franchigia di proprietà della Federazione Italiana Rugby.

Un legame, quello con la città ducale, espresso già in sede di presentazione del nuovo logo Zebre Parma e adesso ribadito orgogliosamente nelle divise da gioco che verranno indossate dal XV del Nord Ovest in occasione delle prestigiose sfide internazionali contro le migliori formazioni d’Europa, Regno Unito e Sudafrica che competono nei due tornei United Rugby Championship ed EPCR Challenge Cup.

Innovazione, ma anche storia e identità: le nuove maglie delle Zebre ripropongono la scritta in ricordo del videoanalyst Luca Sisti scomparso nel 2015 a seguito di un incidente stradale e la integrano con l’omaggio a Leonardo Mussini, il responsabile dell’area comunicazione e marketing del club, prematuramente scomparso nel settembre 2021. LUCA E LEO SEMPRE CON NOI è la frase raffigurata nel retrocollo che ricorda due anime e colonne della società, portandole con sé in campo ad ogni partita.

Le nuove maglie home & away di United Rugby Championship di Zebre Rugby Club per la stagione agonistica 2022-2023 sono state presentate insieme a Macron, partner tecnico della franchigia federale. Entrambe le divise contengono un forte messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente perché realizzate in Eco-Fabric, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata.

La nuova ‘Home’ è blu ha il collo a V con bordi gialli. Sulle maniche e sui fianchi della maglia è presente, fronte retro, in giallo, la grafica zebrata identificativa dell’anima delle Zebre Rugby: un pattern ideato da Areaitalia, agenzia di comunicazione e pubblicità di Parma partner del club dall’anno della sua fondazione nel 2012. Il backneck è personalizzato con il logo della società. Nel retrocollo esterno è stampata in bianco la frase LUCA E LEO SEMPRE CON NOI, in ricordo di Luca Sisti e Leonardo Mussini. Sul petto, a destra, il Macron Hero, al centro il logo delle Federazione Italiana Rugby e a sinistra lo stemma del club. Nella parte bassa posteriore della maglia, a mezzaluna, è inserita la bandiera italiana e più in basso la scritta AUT FACERE SCRIBENDA, AUT SCRIBERE LEGENDA, motto latino scritto da Plinio il giovane e il cui significato è quello che i giocatori delle Zebre, impegnati sui campi di tutta Europa hanno il dovere e il privilegio di ‘fare cose degne di essere scritte ed essere narrate”. I pantaloncini sono blu con banda sui fianchi che riprende la grafica zebrata gialla della maglia e nella parte posteriore hanno la mezzaluna tricolore. I calzettoni blu hanno davanti in giallo il Macron Hero, sul polpaccio una banda verticale tricolore e la scritta ZEBRE in giallo.

La versione ‘Away’, sempre con collo a V e dettagli blu e il tricolore sui bordi, è bianca e la grafica zebrata presente sulle maniche e sui fianchi è gialla e blu. Il design e gli elementi grafici riprendono quelli della prima maglia. Macron Hero, in blu, logo della FIR e stemma di Zebre Rugby Club sul petto. Nel retrocollo la frase in ricordo di Luca e Leo. Sul fondo maglia la mezzaluna tricolore e il motto in latino. I pantaloncini bianchi hanno la grafica zebrata gialla e blu sui fianchi, i calzettoni bianchi propongono il Macron Hero davanti e la banda verticale tricolore sul retro.

Entrambe le maglie hanno una vestibilità Body Fit, il tessuto principale utilizzato è Eco- Armevo e gli inserti sono in Eco-Bodytex, materiali che oltre a leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza. I nuovi kit gara, così come l’esclusiva linea di abbigliamento e merchandising che Macron realizza per Zebre Rugby Club, sono disponibili nella sezione dedicata al club sul sito macron.com e in alcuni punti vendita Macron Sports Hub tra cui quello di Parma in strada dei Mercati 10 e alla Cittadella del Rugby di Parma nei giorni gara del XV del Nord Ovest.